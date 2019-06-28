Зеленский наградил Тымчука орденом посмертно

Народный депутат был найден мертвым в своей квартире

Фото: Елена Кузьмич

Президент Украины Владимир Зеленский отметил погибшего недавно народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука государственной наградой.

Так, глава государства подписал указ, согласно которому Тымчук посмертно награжден орденом "За мужество" III степени "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".

Напомним, 22 июня в Киеве простились с нардепом Тымчуком. Похороны народного депутата состоятся на его родине в Житомирской области. На прощание с политиком пришли политики из партии "Народный фронта", в которой он также состоял, а также глава парламента Андрей Парубий.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Дмитрия Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена. В полиции заявили, что по факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Кроме того, стало известно о возможном исчезновении ювелирных изделий из квартиры погибшего. Позже в прокуратуре назвали основную версию гибели нардепа Тымчука.

Отметим, что погибший нардеп являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Читайте подробней, кем был Дмитрий Тымчук.

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