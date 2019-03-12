Ляшко не верит в беспристрастность НАБУ и САП

Народный депутат усматривает политические мотивы в представлении на снятие неприкосновенности с его однопартийца Скуратовского

Фото: Facebook / Олег Ляшко.

Ляшко не верит в беспристрастность НАБУ и САП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ebe/d10/5c6ebed103883.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ebe/d10/5c6ebed103883.png 2019-03-12T22:14:00+02:00 Политика Народный депутат усматривает политические мотивы в представлении на снятие неприкосновенности с его однопартийца Скуратовского

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Генеральную прокуратуру относительно привлечения к уголовной ответственности его однопартийца Сергея Скуратовского является попыткой отвлечь внимание общественности.

"Представление САП и НАБУ на моего побратима Сергея Скуратовского – это попытка отвлечь внимание общественности от вопиющих преступлений этих ведомств – их соучастия и прикрытия масштабных хищений в оборонном комплексе", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

"Вместо реальной борьбы с коррупцией во власти, САП и НАБУ выполняют политический заказ по дискредитации", – также заявил лидер Радикальной партии.

Он подчеркнул, что САП и НАБУ полностью дискредитированы покрыванием коррупции власти, поэтому должны быть ликвидированы, а их руководители – предстать перед судом.

"Мы требуем аудита НАБУ, который блокируется властью. Так называемые антикоррупционеры, на содержание которых украинцы потратили свои кровные миллиарды, как я и предупреждал, такие же продажные", – написал Ляшко.

Ранее в этот день САП сообщила, что направила генеральному прокурору Украины для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата фракции Радикальной партии Сергея Скуратовского за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировал законопроект о сбалансировании вознаграждений украинским судьям с требованием ограничить их зарплаты.

Кроме того Олег Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты.

Ранее Ляшко зарегистрировал проект постановления, которым требует вернуть в госбюджет 1,4 млрд грн премии руководителей "Нафтогаза" и также привести их зарплаты в соответствие со средними по стране. Если средства не вернут добровольно – Ляшко обещает добиться ареста счетов главы "Нафтогаза" Коболева через суд.

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