Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Ляшко не верит в беспристрастность НАБУ и САП

Сегодня, 22:14

Народный депутат усматривает политические мотивы в представлении на снятие неприкосновенности с его однопартийца Скуратовского

Фото: Facebook / Олег Ляшко
Фото: Facebook / Олег Ляшко.
Ляшко не верит в беспристрастность НАБУ и САП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ebe/d10/5c6ebed103883.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ebe/d10/5c6ebed103883.png Политика Народный депутат усматривает политические мотивы в представлении на снятие неприкосновенности с его однопартийца Скуратовского

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Генеральную прокуратуру относительно привлечения к уголовной ответственности его однопартийца Сергея Скуратовского является попыткой отвлечь внимание общественности.

"Представление САП и НАБУ на моего побратима Сергея Скуратовского – это попытка отвлечь внимание общественности от вопиющих преступлений этих ведомств – их соучастия и прикрытия масштабных хищений в оборонном комплексе", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

"Вместо реальной борьбы с коррупцией во власти, САП и НАБУ выполняют политический заказ по дискредитации", – также заявил лидер Радикальной партии.

Он подчеркнул, что САП и НАБУ полностью дискредитированы покрыванием коррупции власти, поэтому должны быть ликвидированы, а их руководители – предстать перед судом.

"Мы требуем аудита НАБУ, который блокируется властью. Так называемые антикоррупционеры, на содержание которых украинцы потратили свои кровные миллиарды, как я и предупреждал, такие же продажные", – написал Ляшко.

Ранее в этот день САП сообщила, что направила генеральному прокурору Украины для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата фракции Радикальной партии Сергея Скуратовского за представление заведомо недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко зарегистрировал законопроект о сбалансировании вознаграждений украинским судьям с требованием ограничить их зарплаты.

Кроме того Олег Ляшко намерен инициировать освобождение от налогообложения минимальной зарплаты. 

Ранее Ляшко зарегистрировал проект постановления, которым требует вернуть в госбюджет 1,4 млрд грн премии руководителей "Нафтогаза" и также привести их зарплаты в соответствие со средними по стране. Если средства не вернут добровольно – Ляшко обещает добиться ареста счетов главы "Нафтогаза" Коболева через суд.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег представление, ляшко, НАБУ, Олег Ляшко, САП

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко не верит в беспристрастность НАБУ и САП". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело "Укроборонпрома": начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ

Сегодня, 12:10

Силовиков заподозрили в возможном сокрытии уголовных преступлений в оборонной сфере

Схемы с оборонными заказами: Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС

10 марта, 09:46

Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Украину предложили переименовать из-за России
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)