Ляшко: Украина – мировой рекордсмен по потере рабочих мест

Одна из причин этого, по словам политика – импорт российской и белорусской электроэнергии

Украина стала мировым рекордсменом по росту безработицы, заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

По мнению политика, одна из причин этого – положение, в котором оказались украинские энергетики.

"Сегодня Украина платит огромную цену за российскую энергетическую агрессию. Напомню, эта агрессия началась с октября 2019 года, когда председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус тайно, в нарушение закона о регламенте, внес изменения в закон. И тогда позволили импорт в Украину российской, белорусской электроэнергии. Это при том, что у нас, в Украине, возможно полностью удовлетворять свои потребности и производить электроэнергию, продавать за границу, получать валюту для Украины", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

По словам Олега Ляшко, каждая страна должна бороться за свои рабочие места и экономику.

"Трамп подает как большое достижение, что в Америке за время его президентства созданы новые семь миллионов рабочих мест. Украина – рекордсмен по количеству потерянных рабочих мест для собственных граждан. 350 тыс. украинцев в прошлом году остались без работы. Значительная часть из этих новых безработных – энергетики, шахтеры, ставшие безработными из-за поправки Андрея Геруса", – заявил лидер Радикальной партии Украины.

По данным Олега Ляшко, в Украине сложилась уникальная ситуация, когда, впервые за годы независимости, целые станции выводятся в простой, потому что они не могут выработать электричество – из-за российского импорта.

"Во Львове шахтеры голодают, им с октября месяца не платят зарплату, потому что государственные станции не покупают львовский и волынский уголь. Из-за того, что они не производят электричество, потому что Украина покупает российское электричество. Белорусское электричество – это то же самое российское, у них об объединенная система", – подчеркнул Олег Ляшко.

Олег Ляшко заявил, что НКРЭКУ, а также другие ответственные за отрасль органы власти должны запретить импорт российской и белорусской электроенергии.

"Электроэнергия, газ и энергоресурсы в целом – это не бизнес, не коммерция, это политика и средства захвата. Сначала продают Украине дешевое российское электричество, которое сегодня для Украины дешевле, чем для собственных граждан в России. Вследствие этого уничтожают украинскую энергетику, захватывают ее, получают монопольное положение, и затем поднимают цену. Так уже было с газом, теперь нам готовят такую ​​же "иглу", электрическую", – заявил политик.

По мнению Олега Ляшко, решение о запрете импорта российского и белорусского электричества должны быть приняты немедленно.

"Надо дать возможность восстановить собственное энергопроизводство, украинские угольные шахты, выплатить долги по зарплатам шахтеров и установить справедливую цену на продукцию, производимую нашими энергетиками и шахтерами", – отметил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко

Напомним, ранее лидер Радикальной партии заявил, что добыча угля на государственных шахтах в 2019 году обвалилась на 24%.

А недавнов Раде призвали НКРЭКУ ускориться с ограничением импорта российской электроэнергии.

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