Ляшко заговорил об импичменте президенту Зеленскому

По мнению политика, президент Украины вел себя не правильно

Фото: liashko.ua

После того как Белый дом обнародовал стенограмму июльского телефонного звонка Трампа Зеленскому, минюст США поспешил заявить, что не нашел в разговоре признаков нарушения американским президентом закона.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что президент Зеленский в разговоре с Трампом вел себя не очень достойно и проявил слабость.

"Если бы моя партия была в парламенте, я бы уже инициировал начало процедуры импичмента Зеленского за незаконное политически мотивированное вмешательство в работу правоохранительных органов и за действия против национальной безопасности Украины", – отметил Ляшко.

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Первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского таки состоялась. Как и планировалось, переговоры прошли на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и продлились чуть больше часа. Сначала президенты сделали вступительные заявления и ответили на вопросы журналистов, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили много вопросов. Об этом глава украинского государства сообщил во время общения с представителями украинских СМИ по результатам переговоров.

Речь шла о ситуации на Донбассе и об оккупированном Крыме. Президент Украины проинформировал Дональда Трампа о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира.

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