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Макрон и Зеленский обсудили освобождение пленных украинских моряков

17 июня, 21:07

Президенты Украины и Франции обсудили важность освобождения украинцев, захваченных в Черном море

Зеленский на встрече с Макроном
Зеленский на встрече с Макроном. Фото: AFP

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждалась важность освобождения украинских моряков, захваченных в Черном море.

Французский лидер заверил, что намерен сделать все возможное для возвращения моряков в Украину. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Францию за позицию в отношении действий России в Черном и Азовском морях и подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с НАТО, чтобы поддерживать и гарантировать безопасность морских границ.

"Все они должны быть как можно скорее освобождены. А Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть пленных моряков. И я в это верю",– заявил украинский лидер.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.

После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.

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Тег Зеленский, Макрон, пленные моряки

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Источник:

Интерфакс-Украина

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