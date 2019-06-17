Макрон и Зеленский обсудили освобождение пленных украинских моряков
Президенты Украины и Франции обсудили важность освобождения украинцев, захваченных в Черном море
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждалась важность освобождения украинских моряков, захваченных в Черном море.
Французский лидер заверил, что намерен сделать все возможное для возвращения моряков в Украину. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Францию за позицию в отношении действий России в Черном и Азовском морях и подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с НАТО, чтобы поддерживать и гарантировать безопасность морских границ.
"Все они должны быть как можно скорее освобождены. А Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть пленных моряков. И я в это верю",– заявил украинский лидер.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.
После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Макрон и Зеленский обсудили освобождение пленных украинских моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский пригласил Макрона посетить Украину
Президент поблагодарил французского лидера и пригласил его в Киев