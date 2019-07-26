Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости политики

Запрос есть, но нужен результат: состоится ли встреча Зеленского и Трампа

26 июля, 15:02

По мнению эксперта, есть определенные политические моменты, из-за которых не стоит спешить

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: AFP

Запрос на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа после проведенных президентами телефонных переговоров, есть как со стороны украинцев, так и американцев, но все-таки не нужно с этой встречей спешить. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко.

По ее словам, интерес есть, но пока Украина, мягко говоря, не готова к такой встрече.

"Я понимаю, почему Зеленский этого хочет. В первую очередь, для демонстрации своего внешнеполитического веса. А то, что американцы встречаются с представителями украинских политических сил, говорит, что они пытаются понять, с какой властью они столкнутся. Но пока нет смысла встречаться. Во-первых, есть ряд нерешенных вопросов внутри страны. Так, до сих пор нет четкого понимания по премьер-министру, по Кабинету Министров. Во-вторых, есть вопросы внешней политики. Так, для примера, по поводу решения военного конфликта, кроме поддержки нормандского формата, команда Зеленского не заявляла о каких-нибудь позициях", – говорит Одарченко.

Как считает эксперт, в связи с этим, а также графиком Трампа встреча в августе маловероятна. Под вопросом находятся и контакты двух президентов во время визита американского лидера в Польшу в начале сентября.

"С одной стороны, Польша последовательно поддерживала Украину. С другой стороны, у нее есть свое понимание геополитического лидерства и свои отношения с США. Такая встреча возможна, если польский президент поддержит ее проведение", – продолжает Одарченко.

По мнению эксперта, наиболее вероятно, что лидеры встретятся уже в сентябре, после варшавской поездки Трампа. Раньше для это маловероятно, да и бессмысленно.

"Думаю, на сентябрь. А зачем встречаться, если ты не имеешь позиции? Для пиара разве что?", – подводит итог Одарченко.

Новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Ранее Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, встреча, Зеленский, Трамп, Украина, Варшава, одарченко, дата, август, сентябрь

Вы сейчас просматриваете новость " Запрос есть, но нужен результат: состоится ли встреча Зеленского и Трампа". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонный разговор Трампа и Зеленского: стали известны детали

Сегодня, 12:08

Американский президент поздравил своего украинского коллегу с недавними парламентскими выборами

Зеленский по телефону поговорил с Трампом

Вчера, 20:44

Трамп выразил убеждение, что обновленная власть сможет быстро улучшить имидж Украины

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом

Депозиты-2019: Сколько можно заработать на гривне, евро и долларе

НАБУ расследует обоснованность стоимости "моста Кличко"

Какая худенькая: 36-летняя Ксения Бородина показала фигуру

​Световое загрязнение ускоряет старость

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Что говорит Добронравов о Зеленском

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Бузова рассказала о свадьбе

Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли свадьбу?

Ученые назвали продукт, который спасает от инфаркта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь