Запрос есть, но нужен результат: состоится ли встреча Зеленского и Трампа

По мнению эксперта, есть определенные политические моменты, из-за которых не стоит спешить

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: AFP

Запрос на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа после проведенных президентами телефонных переговоров, есть как со стороны украинцев, так и американцев, но все-таки не нужно с этой встречей спешить. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко.

По ее словам, интерес есть, но пока Украина, мягко говоря, не готова к такой встрече.

"Я понимаю, почему Зеленский этого хочет. В первую очередь, для демонстрации своего внешнеполитического веса. А то, что американцы встречаются с представителями украинских политических сил, говорит, что они пытаются понять, с какой властью они столкнутся. Но пока нет смысла встречаться. Во-первых, есть ряд нерешенных вопросов внутри страны. Так, до сих пор нет четкого понимания по премьер-министру, по Кабинету Министров. Во-вторых, есть вопросы внешней политики. Так, для примера, по поводу решения военного конфликта, кроме поддержки нормандского формата, команда Зеленского не заявляла о каких-нибудь позициях", – говорит Одарченко.

Как считает эксперт, в связи с этим, а также графиком Трампа встреча в августе маловероятна. Под вопросом находятся и контакты двух президентов во время визита американского лидера в Польшу в начале сентября.

"С одной стороны, Польша последовательно поддерживала Украину. С другой стороны, у нее есть свое понимание геополитического лидерства и свои отношения с США. Такая встреча возможна, если польский президент поддержит ее проведение", – продолжает Одарченко.

По мнению эксперта, наиболее вероятно, что лидеры встретятся уже в сентябре, после варшавской поездки Трампа. Раньше для это маловероятно, да и бессмысленно.

"Думаю, на сентябрь. А зачем встречаться, если ты не имеешь позиции? Для пиара разве что?", – подводит итог Одарченко.

Новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Ранее Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом.

В середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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