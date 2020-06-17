Мангеру могут изменить меру пресечения

До сегодняшнего дня Мангер находился под мерой пресечения в виде залога

Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого задержали с разрешения суда.. Заседание состоится в среду, 17 июня.

Об этом сообщают "Ґрати".

Меру пресечения Мангеру рассматривают в закрытом режиме, о чем ходатайствовала прокуратура, в связи с тем, что на заседании должны исследовать результаты негласных следственных действий и обстоятельства угроз свидетелям в деле и их родным. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, потому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.

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Судья Татьяна Ильева удовлетворила ходатайство защитников Мангера, которые просили время на ознакомление с материалами дела, и постановила продолжить заседание в среду, 17 июня.

Защита Мангера утверждает, что причиной перерыва стали ошибки в ходатайстве прокуратуры, которые она должна исправить до утра среды.

Отметим, что до сегодняшнего дня Мангер находился под мерой пресечения в виде залога. В феврале 2019 года, после того, как ему объявили подозрение в умышленном убийстве (часть 2 статьи 115 УК), он вышел под залог, заплатив 2 млн 497 тысяч гривен. Позже ему переквалифицировали подозрение на нанесение тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 УК) и уменьшили сумму залога до 1 млн 152 тысячи гривен.

Напомним, в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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6 июня исполнился год с тех пор, как Покровский суд Днепропетровской области приговорил к тюремным срокам пятерых исполнителей покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года, девушка получила тяжелые травмы в виде ожогов и через три месяца, в ноябре 2018 года, умерла.

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