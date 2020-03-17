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Медикам доплатят, а нарушителей карантина накажут: Рада приняла закон

17 марта, 08:57

Сергей Мартынец

Депутаты приняли срочные меры для предотвращения распространения опасного вируса

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон №3219 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавируса. Соответствующий документ поддержали 344 народных депутата.

Принятым законом разрешается проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых предотвращения распространения коронавируса без применения процедур, предусмотренных законом Украины "О публичных закупках".

Также разрешается стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги; освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования.

На Кабинет министров возлагаются функции контроля за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

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Такие нормы будут иметь временный характер.

Законом также вводится следующее:

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  • возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска;
  • предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций;
  • запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены);
  • запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы/подразделений Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, в связи с введением карантина;
  • отнесения юридического факта введения карантина в форс-мажорных обстоятельств;
  • продление сроков получения и предоставления административных и других услуг;
  • ряд мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущения прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и т.д.;
  • запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Правительству в недельныйсрок поручается установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезнью в размере до 200 процентов заработной платы на период карантина, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности страны.

Закон также предусматривает административную ответственности за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусом, а также повышение уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Штраф для граждан от 17 до 34 тыс. гривен, для должностніх лиц – 34-170 тыс. гривен.

Случаи необнародования или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение коронавируса, будут наказывать штрафом 700-1 000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тыс. гривен).

В Украине на сегодняшний день семь подтвержденных случаев коронавирусом, один из которых оказался летальным. Власти Украины ввели жесткие меры по противодействию распространению вируса и к карантину добавили еще более жесткие меры – в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение.

Кроме того, правительство ввело серьезные ограничения для общественного транспорта – зарыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах не более 20. Президент Владимир Зеленский прокомментировал новые ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада закон коронавирус

Источник: Сегодня

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