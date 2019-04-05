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Медики на "Олимпийском" уже ждут Порошенко: опубликовано видео

Сегодня, 09:11

Глава государства еще не прибыл, а вот медики и журналисты уже в "боевой готовности"

Фото: president.gov.ua
Медики на "Олимпийском" уже ждут Порошенко: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6f1/524/5ca6f15245d6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6f1/524/5ca6f15245d6a.jpg Политика Глава государства еще не прибыл, а вот медики и журналисты уже в «боевой готовности»

Сегодня президент Петр Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики, тем самым выполнив условия своего оппонента Владимира Зеленского.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", медики уже прибыли на НСК "Олимпийский" и в ожидании президента.


Напомним, вчера, 4 апреля, внештатный советник и спикер президентского штаба Олег Медведев сообщал, что Порошенко согласился на условия Зеленского. Он надеялся, что и его оппонент придет на "Олимпийский". "В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".

Однако, как сегодня стало известно, Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева. При этом заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском".

Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдают анализы перед дебатами.

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Тег Порошенко, Олимпийский, медики, анализы

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Источник:

Сегодня

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