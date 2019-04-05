Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева

При этом Владимир Зеленский заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском"

Зеленский сдал анализы в одной из частных клиник Киева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c7/c77/5ca5c7c7707ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c7/c77/5ca5c7c7707ab.jpg 2019-04-05T08:00:00+03:00 Кандидаты При этом Владимир Зеленский заявил, что никто не знает о лаборатории на НСК "Олимпийском"

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский сдал анализ на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя. Для этого в пятницу, 5 апреля, утром он прибыл в одну из частных клиник Киева.

Сдача крови на анализ при этом сопровождалась стрим-трансляцией на странице его команды в Facebook.

После процедуры кандидат сообщил журналистам, что через три дня будет готов результат, и пообещал его всем показать.

"На "Олимпийский" я не приехал, потому что там нет лаборатории. Никто не знает о существовании медицинской лаборатории там", – сказал он.

На вопрос о том, что для полноценного анализа, вероятно, нужно сдавать на анализы волосы и ногти, Зеленский отметил: "Скажут - будем".

Кроме того, отвечая на вопрос относительно перспективы проведения дебатов Зеленский отметил: "Смотрите наши официальные обращения, и там будет вся информация".

При этом он пояснил, что лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пригласили модерировать дебаты потому, что по итогам первого тура президентских выборов она заняла третье место и не поддержала ни одного из кандидатов.

Как известно, действующий президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 5 апреля, намерен сдать аналогичный анализ в 9:00 в медпункте на НСК "Олимпийский".

Проведения медицинской экспертизы потребовал Зеленский в своем видеообращении к Порошенко, опубликованном 3 апреля вечером. Шоумен подчеркнул, что кандидаты должны "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Помимо этого, он выдвинул ряд других условий для проведения теледебатов с оппонентом, среди которых – дебаты на НСК "Олимпийский".

Через несколько часов появилось видеообращение Порошенко, в котором глава государства согласился участвовать в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент Украины в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

В этот же день вечером политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что их штаб считает ангажированным медпункт на "Олимпийском", поэтому предложил пройти медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева.

Ранее, договорившись о проведении публичных дебатов на НСК "Олимпийский", действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, намерены сдать медицинские анализы для проверки на употребление алкоголя и наркотиков. Именно это было одним из условий Зеленского перед дебатами.

Напомним, 3 апреля, Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий: "Все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".

В свою очередь внештатный советник и спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявил, что Порошенко согласился на условия Зеленского сдать анализы. Глава государства назначил встречу своему оппоненту в "Олимпийском" на 09:00 5 апреля.

Позже Петр Порошенко повторно обратился к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому и напомнил ему о приглашении на дебаты. Порошенко подтвердил свое решение участвовать в дебатах на НСК "Олимпийский" и попросил Зеленского не искать причин отказаться от дебатов на стадионе, которые он сам и инициировал.

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