Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Мендель назвала первые три шага Зеленского на "нормандской встрече"

8 декабря, 10:33

Глава государства едет в Париж на «нормандский саммит» и попытается привезти оттуда мир на Донбасс

/ Фото: president.gov.ua

Сейчас идет подготовка к "нормандской встрече" и на переговорах президент Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса – возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не фейковое, прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", – написала она.

По словам Мендель, первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важне, а последний – условие для проведения выборов на Донбассе.

Реклама

"Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины может произойти, только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала – нашу границу, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", – почеркнула пресс-секретарь президента.

В тренде
"Свобода слова Савика Шустера": полное видео эфира с Зеленским

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Читайте больше, что говорят в мире о встрече "Нормандской четверки".

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс Владимир Зеленский Нормандская четверка Юлия Мендель

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
Зеленский созвал срочное заседание СНБО: встреча проходит в закрытом режиме
Зеленский созвал срочное заседание СНБО: встреча проходит в закрытом режимеУкраина
"Нафтогаз" объяснил "Газпрому", как выйти на нулевой вариант в отношенияхЭкономика
Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по Крыму
Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по КрымуПолитика
"Нормандская встреча": Ермак рассказал об ожиданиях от переговоровПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...