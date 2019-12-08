Мендель назвала первые три шага Зеленского на "нормандской встрече"

/ Фото: president.gov.ua

Сейчас идет подготовка к "нормандской встрече" и на переговорах президент Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса – возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не фейковое, прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", – написала она.

По словам Мендель, первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важне, а последний – условие для проведения выборов на Донбассе.

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"Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины может произойти, только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала – нашу границу, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", – почеркнула пресс-секретарь президента.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Читайте больше, что говорят в мире о встрече "Нормандской четверки".

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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