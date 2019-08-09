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Названа дата первого заседания новой Верховной Рады (дополнено)

Сегодня, 15:15

Подготовительная группа поддержала предложение представителей "Слуги народа"

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Подготовительная группа из новоизбранных депутатов пришла к согласию, что первое заседание Верховной Рады IX созыва пройдет 29 августа.

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа", – сказал во время заседания возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Он поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.

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Сегодня Подготовительная группа также обсудит вопросы по комитетам и в целом план работы нового созыва парламента.

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Фото: president.gov.ua

А тем временем политические силы пока заняты формированием коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределением комитетов в парламенте, назначением премьер-министра Украины и правительства, сменой генпрокурора и некоторых других представителей власти. Но новому парламенту нужен глава и его заместители, которые смогут в случае необходимости вести пленарные заседания. Новости "Сегодня" называли кандидатов в спикеры и вице-спикеры.

Также представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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Рада заседание парламент слуга народа

Источник: Интерфакс-Украина

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