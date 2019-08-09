Подготовительное заседание Рады: что будут обсуждать новоизбранные депутаты

Народные избранники собрались в парламенте у Парубия, чтобы обсудить план работы новой Рады

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

На сегодняшнем подготовительном заседании Верховной Рады представители партий, прошедших в парламент по итогам выборов, обсудят план работы первого заседания новой сессии и положат начало формированию комитетов.

Так, перед началом заседания депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что на Подготовительной группе будет готовиться повестка дня сессии нового созыва парламента.

"Согласно регламенту, это четкий перечень подготовки первой сессии, начала работы пленарного заседания, работы парламента нового созыва. Это будет определение сегодня председателя, заместителя председателя, секретаря группы. Также, наверное, предварительный план работы подготовительной группы", – сказал политик и добавил, что цель этой группы – подготовить новый состав Рады к работе.

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В свою очередь, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что это будет только первое заседание группы, на котором будут рассматриваться первые учредительные вопросы.

"Определение того, как мы планируем действовать, как мы планируем работать, определение даты сессии... Плюс – начало работы по формированию комитетов и всего остального", – сказал он.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал журналистам: "Это будет организационная встреча. Некоторые предложения будут исходить от нас, некоторые, я уверен, будут от наших коллег".

Отмечается, что "Европейскую солидарность" на заседании будут представлять Артур Герасимов и Ирина Геращенко, "Батькивщину" – Иван Крулько и Андрей Кожемякин, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – Александр Пузанов.

Отметим, что в команде президента Украины называли 3 сентября вероятно датой начала первого заседания Верховной Рады IX созыва. А тем временем политические силы пока заняты формированием коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределением комитетов в парламенте, назначением премьер-министра Украины и правительства, сменой генпрокурора и некоторых других представителей власти. Но новому парламенту нужен глава и его заместители, которые смогут в случае необходимости вести пленарные заседания. Новости "Сегодня" называли кандидатов в спикеры и вице-спикеры.

Также представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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