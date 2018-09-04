Мера пресечения для Савченко: суд вынес решение

Шевченковский районный суд Киева, который не успел вчера продлить арест народному депутату Надежде Савченко, все же принял решение оставить ее за решеткой.

Об этом сообщает "Укринформ".

Главенствующий судья постановил, что залог в данном случае не предусмотрен. Арест же продлили до 30 октября.

"Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко удовлетворить. Продолжить меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. ... Срок действия постановления содержания подозреваемой Савченко Н.В. – до 30 октября 2018 включительно", – заявил судья.

Как сообщалось, Савченко грубо отказалась пойти на сделку со следствием. "Мне с подлыми подонками на соглашение идти нечего". Стоит отметить, что если бы она согласилась, тюремный срок значительно уменьшился бы.

Напомним, 2 августа Луценко заявил о завершении досудебного расследование по руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану и нардепу Надежде Савченко, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генпрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.