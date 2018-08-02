СБУ показала оружие, которым Савченко и Рубан планировали обстрелять центр Киева (фото)

Во время совместного брифинга ГПУ и СБУ на полигоне спецподразделения "Альфа" силовики показали оружие, с помощью которого народный депутат Надежда Савченко и руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан могли обстрелять центр Киева.

По мнению экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, во время задействования этого оружия могли пострадать тысячи жителей Киева.

"Четыре миномета, к которым было 46 мин, из них 44 – осколочно-фугасные, две – дымовые. Чтобы осуществить выстрел таким количеством мин из четырех минометов, понадобилось всего 10-15 минут", – рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Помимо этого, силовики нашли пулеметы, снайперскую винтовку "Дончанка", 80 гранат, из которых – 20 "лимонок" Ф-1 и 60 наступательных гранат РГД-5.

Как сегодня уже сообщал на брифинге Луценко, досудебное расследование по Рубану и Савченко завершилось. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

Кроме того, генпрокурор рассказывал, что Россия пытается замести следы своей помощи в предоставлению оружия и боеприпасов Рубану и Савченко. Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, считает Луценко.