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Меркель и Трамп обсудили возможную встречу Зеленского с Путиным

26 августа, 14:50

Канцлер Германии сделала заявление на встрече в рамках саммита G7

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G7

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G7 / Фото: AFP

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель выступила за проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным об урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом Меркель заявила во время двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки"во французском городе Биарриц.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс относительно Минских соглашений. <...> Мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае заинтересована добиться урегулирования в этом вопросе", – заявила Меркель.

Также она вновь подчеркнула, что саммит "Нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) должен состояться  в скором времени - после проведения подготовительной работы. 

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"Мы (Германия и Франция. – Ред.) получили поддержку в контексте реализации "Минска". По итогам подготовительной работы это приведет к скорой встречи в нормандском формате на высшем уровне. <...> Это должно произойти очень быстро", - добавила Меркель.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что сейчас прорабатываются возможности проведения нового саммита "Нормандской четверки". Так Песков прокомментировал предыдущее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по "нормандскому формату", сделанное также во время саммита G7.

Также сообщалось, что 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

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Россия Германия Франция Путин Донбасс Меркель Зеленский саммит Трамп Украина Нормандская четверка нормандский формат саммит G7

Источники: УНИАН , ТАСС

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