Меркель назвала условия для отмены санкций против России
Немецкий канцлер назвала условия, при которых с Москвы могут быть сняты ограничительные меры
Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Владимиром Зеленским четко обозначила вопрос санкционной политики относительно России. Об этом она говорила на пресс-конференции после их переговоров.
"Наши санкции в отношении России из-за аннексии Крыма будут отменены только после того, когда полуостров вернется в Украину", – Меркель.
Также она пояснила, что пока не будет достигнут прогресс в реализации Минских соглашений, не санкции с России не могут быть сняты.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский в интервью немецким СМИ рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером. Президент заявил, что рассчитывает на поддержку Германии во многих вопросах.
Напомним, сегодня в Бундестаге заявили, что хотят от Меркель новый мирный план для Донбасса. Зампредседателя фракции Свободной демократической партии в парламенте ФРГ Александер граф Ламбсдорфф объяснил, что новый план должен держаться на двух главных положениях и назвал их. В то же время, глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил об ответственности Германии за безопасность Украины.
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