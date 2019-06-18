Меркель назвала условия для отмены санкций против России

Немецкий канцлер назвала условия, при которых с Москвы могут быть сняты ограничительные меры

Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Владимиром Зеленским четко обозначила вопрос санкционной политики относительно России. Об этом она говорила на пресс-конференции после их переговоров.

"Наши санкции в отношении России из-за аннексии Крыма будут отменены только после того, когда полуостров вернется в Украину", – Меркель.

Также она пояснила, что пока не будет достигнут прогресс в реализации Минских соглашений, не санкции с России не могут быть сняты.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский в интервью немецким СМИ рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером. Президент заявил, что рассчитывает на поддержку Германии во многих вопросах.

Напомним, сегодня в Бундестаге заявили, что хотят от Меркель новый мирный план для Донбасса. Зампредседателя фракции Свободной демократической партии в парламенте ФРГ Александер граф Ламбсдорфф объяснил, что новый план должен держаться на двух главных положениях и назвал их. В то же время, глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил об ответственности Германии за безопасность Украины.

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