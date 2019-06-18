В Бундестаге хотят от Меркель новый мирный план для Донбасса
В центре нового плана должны быть миссия ООН и стабильное перемирие
Немецкое правительство и его председатель Ангела Меркель должны разработать новый план мирного урегулирования на Донбассе, но не вместо Минского процесса, а в дополнение к нему.
Так заявил зампредседателя фракции Свободной демократической партии в парламенте ФРГ Александер граф Ламбсдорфф в интервью, опубликованном в день визита украинского президента Владимира Зеленского в Берлин.
"Чтобы снова наполнить жизнью мирный процесс, канцлер должна выступить с планом действий в дополнение к Минским соглашениям с конкретными мерами и твердыми датами", — считает Ламбсдорфф.
Новый план должен держаться на двух главных положениях: миссии ООН по проведению временного контроля на украинско-российской границе и стабильном перемирии.
В то же время, глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил об ответственности Германии за безопасность Украины.
"Визит Зеленского в Берлин показывает значение, которое имеет вклад Германии в преодоление конфликта на востоке Украины и реализацию минских договоренностей", — считает он.
Реттген также раскритиковал проект газопровода "Северный поток — 2", назвав его "угрозой обеспечению транзита российского газа через Украину и тем самым важному источнику доходов страны".
Напомним, что перед поездкой в Германию Зеленский рассказал, чего ожидает от Берлина и, в частности, немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Визит Владимира Зеленского в ФРГ является одной из центральных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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