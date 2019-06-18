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Меркель трясло во время встречи с Зеленским: опубликовано видео

18 июня, 16:55

Немецкому канцлеру было не до гимнов и военных почестей – ей пришлось выпить три стакана воды

Фото: AFP

Канцлеру Германии Ангеле Меркель во время встречи с президентом Владимиром Зеленским неожиданно стало плохо – ее буквально трясло. Она выпила воды, и ей стало легче.

Об этом пишет Reuters.

После того, как канцлер встретила украинского президента, она начала испытывать серьезные проблемы, пока играли гимны двух стран и продолжались военные почести.

"С тех пор я выпила как минимум три стакана воды. Очевидно, я в этом нуждалась, и сейчас я чувствую себя хорошо", – сказала Меркель на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине.

Как сообщали новости "Сегодня", глава немецкого правительства рассказала на пресс-конференции, что переговоры в "нормандском формате" пройдут 12 июля на уровне политических советников, и Германия готова приложить все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, она отметила более решительный настрой Киева в "минском процессе". Также Меркель назвала условия для отмены санкций против России.

В свою очередь президент Украины предложил западным политикам, которые призывают к снятию санкций с России, посетить Донбасс и Крым, чтобы увидеть, что натворили там россияне. Отдельно Зеленский и Меркель отметили роль "Северного потока – 2", но в этом вопросе, как оказалось, их мнения расходятся.

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Тег встреча, Меркель, Зеленский

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