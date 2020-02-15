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Местные выборы на Донбассе и в Крыму: Зеленский сделал заявление

15 февраля, 13:24

Выборы могут проводиться исключительно по украинским законам, заявил Зеленский

Владимир Зеленский. Скрин

Владимир Зеленский. Скрин

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и в Крыму.

"Наше желание – провести местные выборы на всей территории Украины в октябре, хотелось бы и в Крыму", - сказал он.

При этом, подчеркнул президент, выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

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Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе. В его разработке принимали участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.

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Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2019 года в Мюнхенской конференции принимал участие пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко. Он выступал с докладом в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". В целом все внимание было приковано к новой гонке вооружений, на пороге которой стоит мир после выхода США из Договора о РСМД с Россией. Не обошли вниманием и Украину. Читайте подробнее об итогах Мюнхенской конференции-2019.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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выборы Крым Донбасс Владимир Зеленский мюнхенская конференция

Источник: ТАСС

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