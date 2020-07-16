Местные выборы в Украине объявили, но не везде

Значительную часть рабочего времени на текущей пленарной неделе – последней неделе ІІІ сессии – Верховная Рада Украины потратила на попытки разрубить "гордиев узел" местных выборов. Однако ни разрубить, ни полностью развязать его пока что не удалось. Слишком много разных веревочек оказались вплетены в задуманную конструкцию – и собственно выборы, и их финансирование, и элементы реформы децентрализации. Впрочем, большую часть клубка парламентарии на данный момент все же распутали.

"Воз впереди лошади"

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Если коротко, то задача-максимум, стоявшая перед парламентом, была следующая: назначить и обеспечить финансирование местных выборов на осень нынешнего года с учетом политических и новых административно-территориальных реалий. Для этого Верховной Раде было необходимо:

Финализировать изменения в Избирательный кодекс (дав тем самым ответ на вопрос, как проводить выборы).

Принять постановление о ликвидации старых районов и утвердить новое районирование Украины. Решить, проводить ли выборы в Луганскую и Донецкую облраду (определиться, где проводить выборы).

Одобрить постановление о выборах ("когда проводить").

Найти деньги на их проведение ("за что проводить выборы").

Однако с самого начала все пошло не так. Вопросы, которые, по логике, парламентарии должны были рассмотреть в первую очередь – о новом районировании, и правилах выборов – до сих пор остались нерешенными. В то же время парламент легко одобрил финансирование выборов и, пусть не без проблем, объявил их дату.

Утром – деньги, вечером – выборы

Первый "звонок" прозвенел в понедельник, когда перед самым рассмотрением представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил о просьбе президента Владимира Зеленского снять с повестки дня рассмотрение проекта постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)". Причины неожиданного шага выяснились позже. Оказалось, проект, подготовленный группой депутатов, признали весьма "сырым" как с технической точки зрения, так и по содержанию. И он вызвал серьезную критику депутатского корпуса.

"Фактически, если бы мы приняли этот вариант постановления, мы бы назначили выборы только в областные рады, Киевраду и выборы мэра Киева. Ну, и районные рады в городах – где они есть. Но это единицы. Это 1% местных выборов, которые есть в Украине. А далее мы обязывали Центральную избирательную комиссию назначать все выборы самостоятельно, без парламента. Это так называемые "первые выборы" в громадах", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Так и не объявив выборы, Верховная Рада утвердила законопроект №3712 "О внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год относительно финансового обеспечения проведения выборов". Документ предполагает, что из Фонда борьбы с СOVID-19 будет изъят и переброшен на проведение выборов 1 млрд 263 млн грн. Как писал сайт "Сегодня", рассмотрение проекта стало "звездным часом" оппозиции: в апреле месяце, когда вносились "антикоронавирусные" изменения в бюджет, она жестко критиковала "изъятие" "выборных" денег в Фонд. Предупреждая, что вскоре их придется возвращать. Собственно, так и случились, о чем оппозиционеры не преминули неоднократно напомнить коллегам из монокоалиции. Впрочем, за решение и коалиция, и оппозиция голосовали в унисон.

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Хотя на самом деле выглядело это странно: депутаты финансировали выборы, о которых на тот момент было ничего не известно доподлинно. Ни когда они пройдут, ни где, ни по какому закону.

Выборам быть! Но не везде

Но уже в среду парламентарии готовы были дать ответы если не на все, то на большинство из этих вопросов. Во-первых, профильный комитет серьезно доработал проект постановления об объявлении выборов. Ключевое изменение касалось первого пункта постановления: депутаты настояли, чтобы выборы объявлялись не только в облрадах и Киеве, но во всех местных, сельских и поселковых радах. Также прямой нормой объявлялись выборы местных голов.

"Буквально за ночь мы смогли все изменить. Теперь выборы назначаются везде, кроме оккупированных территорий. А в случае, если что-то изменится (например, парламент утвердит новое районирование. – Авт.), ЦИК объявит "первые выборы", как это предусматривает закон. Например, если это "старые" громады, то у них это уже будут не первые выборы, потому эти выборы должен назначать парламент. И мы их назначили. Если это новые, укрупненные, то их назначит ЦИК", – рассказал Сергей Соболев.

Помимо этого ключевого изменения, в проекте были учтены и другие предложения. Так, в частности, в документе появилась норма, обязывающая Кабмин совместно с ЦИК "разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, при проведении местных выборов 25 октября 2020 года с учетом избирательных процедур и требований Избирательного кодекса Украины".

По итогам рассмотрения обновленного проекта парламентарии дружно поддержали решение – за проведение выборов 25 октября проголосовали 326 депутатов.

Отметим, что, по решению парламента, местные выборы 25 октября не будут проводиться на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму. Документ указывает, что выборы там будут назначены и проведены после восстановления Украиной контроля над этими территориями, также осенью не будут проводиться выборы в Донецкую и Луганскую облрады – из-за невозможности обеспечить "представительство общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей".

По районам есть вопросы

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Впрочем, объявив выборы и найдя на них деньги, парламент сделал разве что половину дела. Открытыми остались вопросы районов и изменений в Избирательный кодекс. Первый из них депутаты планировали решить в среду. Однако, даже не приступая к обсуждению, его сняли с повестки. Что, впрочем, не помешало оппозиции с парламентской трибуны дать понять, что утверждение вопроса простым не будет.

Как пояснил сайту "Сегодня" Сергей Соболев, фракция "Батькивщина" имеет вопросы как по конкретным районам, определенным правительственным проектом, так и по изменениям в целом.

"Сама ситуация по районам, на мой взгляд, абсурдна. Мы же понимаем, что к районам привязана вся инфраструктура. Это собесы, суды (причем суды привязаны так, что нам, чтобы отвязать, нужно изменять Конституцию). Это вся инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность района. Укрупнение районов означает, что мы, по сути, начинаем ликвидировать доступ граждан к социальной защите, медицине, образованию и так далее. В отдельных случаях нет даже совпадений медицинских округов с объединенными районами. И такие вещи на местах приводят к тому, что люди начинают задаваться вопросами: а что дальше с нами будет?" – рассказал народный депутат.

По словам политолога Владимира Фесенко, вопросы к проекту о новых районах возникли не только у оппозиции. Но и на депутатов-мажоритарщиков в монокоалиции осуществляется давление со стороны избирателей.

"Очень много мифов вокруг этой реформы, очень много опасений. И по поводу социальной защиты, и по поводу медицины и так далее. Поскольку процесс реформирования далеко не завершен, люди не понимают, как это будет работать. Не понимают, что статус районов сильно снизится, а большинство функций перейдет к громадам. И они оказывают давление на депутатов. И, откровенно говоря, сегодня я уже сомневаюсь, что постановление об образовании новых районов даже после доработки наберет голоса".

По словам политолога, увязав территориально-административную реформу с выборами, власть совершила ошибку.

"Я понимаю, что процедурно легче сейчас все решить и уже организовывать выборы в новых 132 районах. Но поскольку это очень конфликтная тема, лучше все-таки было бы отложить ее. С точки зрения административно-территориальной реформы, укрупнение районов неизбежно. Это продолжение логики реформы децентрализации. Но делать это перед выборами, подстраиваясь под сроки выборов, на мой взгляд, слишком конфликтно. Поэтому лучше было провести осенью выборы со старыми районами, а затем завершать эту реформу. Хотя в таком случае пришлось бы проводить перевыборы в райрады. Или принимать решение о ликвидации райрад вообще", – отмечает Владимир Фесенко.

Впрочем, как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин (фракция "Слуга народа"), монокоалиция намерена все же решить вопрос с районами.

"Сегодня же (в среду. – Авт.) проект будет доработан. И пойдет в зал. Если постановление будет утверждено, то выборы в райрады будут проходить в новых 132 районах. Мы действительно много работали над проектом. Но надо понимать, что в вопросах таких серьезных реформ всегда будут те или иные политические, экономические интересы, давление и так далее. Оппозиция пусть голосует, как хочет. Мы не рассчитываем на голоса старых политических сил, которые хотят сохранить хаос в местном самоуправлении и 490 районов", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Виталий Безгин.

ЦИК предупреждает

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Тем временем на "разбалансировку" предстоящих выборов из-за нерешенных вопросов с районами и изменением избирательного законодательства отреагировала ЦИК. В сообщении, размещенном на сайте Центризбиркома, отмечается, что это "создает ряд проблем организационного характера как для администраторов выборов, так и для потенциальных субъектов избирательного процесса".

По мнению ЦИК, рассинхронизирование принятия решения об изменениях административно-территориального устройства и внесении изменений в Избирательный кодекс Украины "может вызвать новые пробелы в правовом регулировании, создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам".

Так, в случае, если парламент не примет решение по районам, необходимо будет принимать изменение в избирательное законодательство. А отсутствие решения по изменениям в Избирательный кодекс сделает невозможным проведение отдельных процедур по подготовке к выборам. Резюмируя, ЦИК призвала парламентариев "принимать решения последовательно и взаимосогласованно".

Действительно, очевидно, что сложная конструкция, которую власть пытается соорудить одновременно в нескольких плоскостях – это и выборы, и административно-территориальная реформа, и реформа местного самоуправления – требует абсолютной синхронизации. Отсутствие любого из "кирпичиков", конечно, не развалит ее. Но и не сделает проект таким, каким он задуман изначально. Для того, чтобы избежать этого, у парламента время еще есть. Как предполагается, оба необходимых проекта депутаты могут рассмотреть уже сегодня, 16 июля.

Напомним, что для того, чтобы разблокировать вопросы, связанные с местными выборами, парламент специально собрался на внеочередное заседание в понедельник:

Дмитрий Разумков о местных выборах и внеочередном заседании Верховной Рады

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