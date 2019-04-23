Международный трибунал назначил дату слушаний по делу о захвате РФ украинских моряков

Слушания состоятся 10-11 мая

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Публичные слушания в Международном трибунале по морскому праву (МТМП) по запросу Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков назначены на 10-11 мая 2019 года, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер к Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года", – написала Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она отметила, что процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала.

Ранее в этот день Зеркаль заявила, что до начала слушаний МТМП Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли, и устранить нарушение международного права.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных с применением силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

Как мы уже писали, "Сегодня" встретились с родными и близкими захваченного капитана бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, которые передали ему слова поддержки. Подробнее в видеосюжете:

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