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МИД подтвердил информацию о смерти украинки в Италии

13 марта, 22:33

Елена Кузьмич

Ранее об смерти украинки сообщили соцсети

В Италии умерла украинка, у которой выявили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", – сообщило министерство в Twitter.

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Как сообщила ранее в Facebook активистка Оксана Федькив, речь шла о гражданке Украины Раисе Малышевой (1954 г. рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в г. Ровато провинции Брешия и четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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"Вечная память Раисе", – заметила она в посте.

Накануне сообщалось, что одна украинка с коронавирусом выздоровела в Италии и уже покинула больницу. В то же время, недалеко от Милана из-за коронавируса в реанимацию попала другая украинка.

Добавим, что из-за коронавируса президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам. Президент сказал о важном в ситуации пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Италия смерть Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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