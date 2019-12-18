МИД РФ по-хамски обратился к Зеленскому

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Министерство иностранных дел России в недипломатической форме призвало украинского президента Владимира Зеленского впустить российских пропагандистов в Украину.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после того, как на "нормандском саммите" 10 декабря Зеленский пригласил журналистов из РФ "приехать, посмотреть, что у нас в Украине происходит".

Причем сделала Захарова это в хамской форме, напомнив о перепалке между Зеленским и добровольцем, которая случилась во время поездки президента на Донбасс в октябре.

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"Мы слышали, как президент Украины убеждал всех, делал это под камеры, что он — цитирую — "не лох". Мы уточнили, что означает это слово. Его можно трактовать как неудачник, дилетант, жертва преступников и так далее. Хочется верить, что это действительно не так, и президент страны в его нынешнем обязывающем положении сдержит свое слово, обеспечит обещанный свободный доступ журналистам на территорию Украины", — сказала Захарова 18 декабря.

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Спикер российского дипведомства также потребовала у ОБСЕ повлиять на украинские власти, чтобы те разрешили работникам кремлевских СМИ попасть в Украину.

Напомним, что российские пропагандисты восприняли приглашение Зеленского как призыв к действию: в ближайшие дни после саммита "Нормандской четверки" в Париже съемочные группы канала "Рен ТВ" и официального канала Минобороны РФ "Звезда" приехали в Украину и сняли репортажи в Киеве.

Однако вскоре СБУ остудила пыл российских журналистов, запретили работникам "Звезды" въезжать в Украину на три года. Кроме того, за минувшую неделю пограничники аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" не впустили трех работников канала "НТВ".

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