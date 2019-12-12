Российские пропагандисты приехали в Киев "по приглашению Зеленского"

На прокремлевских каналах "Рен ТВ" и "Звезда" уже вышли репортажи из Украины

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Спустя всего несколько дней после того, как во время "нормандского саммита" в Париже президент Владимир Зеленский пригласил в Украину российских пропагандистов, некоторые из них уже успели воспользоваться этим предложением.

Среди них оказались работники официального канала Минобороны России "Звезда" и прокремлевского канала "Рен ТВ".

Официально первой съемочной группой из России, которая приехала в Украину после введенного несколько лет назад запрета, стали репортеры "Звезды". Об этом на сайте канала сообщила пропагандистка Диана Сирази.

"Мы решили проверить, держит ли он [Зеленский] обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении – техника и микрофон с нашим логотипом", – сказала она.

В связи со взаимным запретом на авиасообщение между двумя странами съемочная группа летела через Минск. Сирази утверждает, что украинско-белорусскую границу они прошли без препятствий.

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"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно – всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?" – передала она позже из центра украинской столицы.

Кроме того, также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о беспрепятственном въезде в Украину представителя "Рен ТВ", назвав это "положительным знаком".

Однако, по словам репортера, в Офисе президента Украины и других органах власти отказываются отвечать на его запросы, а также не отвечают на телефонные звонки с российских номеров.

"Пока можно сказать, что сам факт, что после вот этих слов президента Зеленского журналист оперативно, буквально на следующий день смог въехать на территорию на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины – это факт позитивный", – добавил Песков.

На канале "Рен ТВ" в YouTube уже опубликовали репортаж из Киева.

Стоит отметить, что ранее российские телеканалы все же делали репортажи в Украине. Для этого они обращались к местным фрилансерам либо отправляли своих журналистов как частных лиц.

Напомним, 10 декабря на итоговой пресс-конференции после саммита "Нормандской четверки" в Париже Зеленский предложил российским журналистам "приехать, посмотреть, что у нас в Украине происходит", упомянув пропагандиста Владимира Соловьева.

В ответ тот заявил, что ему запрещен въезд в Украину, и предложил Зеленскому сделать интервью и приехать в Донецк.

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