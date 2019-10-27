Перепалка Зеленского и добровольца: как отреагировали в сети

Фото: facebook.com/zelenskiy95

26 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился на Донбассе с добровольцами.На восток глава государства отправился сразу же после возвращения из Японии, где президент принял участие в интронизации императора Японии Нарухито.

"В Золотом (населенный пункт в Луганской области, который посетил президент 26 октября. – Ред.) президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск", – сообщили в пресс-службе президента.

Как сообщил глава государства в Facebook, некоторые жители поселка выразили свою обеспокоенность из-за вооруженных людей, которые поселились на окраине.

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", – рассказал Зеленский.

При этом он добавил, что "готов и дальше говорить и искать взаимопонимание, но одними разговорами войну не закончить".

Разговор и в самом деле получился эмоциональным. Хотя, как можно увидеть на другом видео встречи президента с добровольцами, беседа начиналась вполне спокойно.

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Видео "эмоционального разговора" мгновенно разошлось по интернету и вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Кинорежиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов написал на своей странице в Facebook, что посмотрел "видео стендапа из серии #янелох" и отметил, что испытывает гордость за добровольца.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук у себя в Facebook отметил, что сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам – "спасибо".

Нашлись и те, кто в истории с перепалкой поддержал президента. "Солдаты и офицеры не могут предлагать главнокомандующему подписать меморандум или что-то в этом роде. Они должны выполнять команды или снять с себя погоны военнослужащих — и записаться в политики и активисты. Это разные профессии. Тем более если они находятся на территории несанкционированн. Тем более если они делают это во время войны. Не вижу ничего предосудительного в этом видео из Золотого. В стране пора наводить порядок", – написала на своей страничке в Facebook журналист Наталья Влащенко.

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А активистка Марианна Моргенштерн увидела в происходящем провокацию против главы державы.

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"Президент еще и главнокомандующий, и на нем лежит особая ответственность. А если каждый будет тыкать оружием и требовать исполнение своих условий, то в стране начнется полный коллапс и Армагеддон", – считает активистка.

Тем временем в штабе Объединенных сил заявили, что добровольцы, с которыми "эмоционально поговорил" Зеленский, находятся в Золотом с оружием нелегально.

"Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а потому находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон, чему дается надлежащая правовая оценка", – заявили в штабе ООС.

В ООС также отметили, что эти люди не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения Операции объединенных сил. Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известным как закон об Операции объединенных сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский четко дал понять – разведение сил в районе Петровского и Золотого в Луганской области произойдет только в случае семидневного режима тишины и только сразу в двух этих населенных пунктах, а не по отдельности.

Также мы сообщали, что боевики двое суток подряд срывали разведение сил в Золотом, поэтому пока этот процесс отложен на неопределенный срок, когда будут выполнены соответствующие условия.

Согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

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