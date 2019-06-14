МИД РФ считает, что Украина "не подает сигналов" касательно встреч в нормандском формате

По словам Карасина, Путин готов работать над "улучшением отношений с Киевом"

Фото: Facebook

Подготовка к контактам в нормандском формате должна носить совместный характер, "пока же со стороны Украины сигналов о готовности к проведению таких встреч не поступало". Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По словам дипломата, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа.

"Пока речи о подготовке встреч (в нормандском формате) не идет, но и сигналов о готовности с украинской стороны пока не поступало. Мы будем готовиться к такой работе, но она должна носить совместный и честный характер, без скрытых повесток дня и антироссийской риторики", – заявил Карасин.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию. А на днях стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

Напомним, Владимир Зеленский провел 30 мая встречу с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, на которой обсуждали и вопрос переговоров по Донбассу. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, когда может состояться встреча лидеров государств в "нормандском формате".

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