Премьер Венгрии сделал неприятное заявление по вступлению Украины в ЕС и НАТО

Сегодня, 10:57

Украина нужна России как буферная зона с НАТО, а украинцы не согласны с этим, отметил Орбан

Виктор Орбан. Фото: AFP
Виктор Орбан. Фото: AFP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что стремления Украины в НАТО и ЕС нереалистичны, а Россия пытается вернуть украинцев под свое влияние.

Об этом сообщает румынское агентство Agepress.

По его словам, Россия пытается создавать вокруг себя буферные зоны за счет своих соседей, например Украины, чтобы отдалить от себя границ НАТО.

"Украинцы ясно и прямо заявили, что они не хотят быть частью этой буферной зоны, они хотят приблизиться к ЕС, НАТО и они хотят построить современную Украину. Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО", – заявил Орбан.

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Венгерский премьер уверен, что Москва пытается вернуть Украину в сферу своего влияния.

Кроме того он считает, что Европа проводит в отношении России "примитивную" политику, говоря об исходящей от россиян угрозе для стран ЕС, в частности Польши, стран Балтии. Орбан подчеркнул, что большинство стран все же не чувствуют со стороны РФ опасности, как, например, Венгрия, Словакия, Чехия.

Напомним, в середине июля прошел саммит НАТО, в котором принимала участие и Украина. Итоговая декларация саммита, которую подписали все 29 стран-членов Альянса, оказалась для Украины более чем успешной. Документ НАТО не только признал перспективу членства Украины, ссылаясь на решение Бухарестского саммита, но и призвал Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию. Правда, наш аспирантский статус ни в одном из 79 пунктов декларации упоминания так и не нашел.

Стоит отметить, что ранее, еще зимой, заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В то же время в НАТО отмежевались от конфликта Венгрии и Украины. Альянс не может повлиять на позицию Венгрии, поскольку по правилам даже одна страна-член НАТО может блокировать любой вопрос.
Россия, Венгрия, НАТО, ЕС, орбан

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