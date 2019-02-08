МИД: Украина готова пустить на выборы 750 наблюдателей от ОБСЕ

Кислица объяснил директору БДИПЧ, почему в запрете пускать россиян на выборы нет никакого прецедента

Фото: Facebook

МИД: Украина готова пустить на выборы 750 наблюдателей от ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d6e/f34/5c5d6ef34dd3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d6e/f34/5c5d6ef34dd3f.jpg 2019-02-08T14:01:00+02:00 Политика Кислица объяснил директору БДИПЧ, почему в запрете пускать россиян на выборы нет никакого прецедента

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица обсудил с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйоргой Сольрун Гисладоттир наблюдение этой организацией за выборами в Украине.

По его словам, он подтвердил перед директор БДИПЧ намерение Киева оказывать дальнейшую поддержку их миссии на президентских выборах в Украине, в связи с чем был обсужден план размещения около 750 краткосрочных наблюдателей БДИПЧ.

"Я повторил, что МИД заинтересован в том, чтобы БДИПЧ разместило в Украине как можно больше наблюдателей, и МИД не намерен вводить какие-либо ограничения в отношении их числа, как это было в других государствах-участниках ОБСЕ, в частности в Российской Федерации. В то же время я выразил уверенность, что БДИПЧ примет во внимание закон, принятый Верховной Радой, который исключает участие граждан государства-агрессора в наблюдении за выборами. Необходимость уважать суверенитет и законы страны, в которой проводятся выборы, предусмотрена, в частности, в пункте 8 Копенгагенского документа ОБСЕ и в пункте 9 Декларации принципов международного наблюдения за выборами", – написал Кислица.

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Дипломат пояснил, что решение Киева по наблюдателям от страны-агрессора не может быть прецедентом для других государств-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии или оккупации.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

На это решение Киева последовала жесткая реакция ОБСЕ. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир считает, что это решение противоречит международным принципам наблюдательного процесса за выборами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. В итоге, как заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, член Российского общественного института избирательного права Елизавета Борисова и сотрудница "Института общественной электоральной дипломатии" Кристина Богданова попробуют 11 февраля попасть в Киев для наблюдения за президентскими выборах в рамках миссии БДИПЧ.

В Кремле тоже негативно отреагировали на недопуск российских наблюдателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что у Киева могут быть проблемы с легитимностью выборов.

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