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МИД Украины о приговоре Грибу: Россия грубо нарушила международное право

Сегодня, 11:59

РФ не только незаконно задержала украинца, но и отказывала ему в лечении тяжелой болезни в СИЗО

Павел Гриб в российском суде
Павел Гриб в российском суде. Фото: Facebook
МИД Украины о приговоре Грибу: Россия грубо нарушила международное право //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b1/775/5c94b17755ede.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b1/775/5c94b17755ede.jpg Политика РФ не только незаконно задержала украинца, но и отказывала ему в лечении тяжелой болезни в СИЗО

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за приговора российского суда украинцу Павлу Грибу по сфабрикованному против него делу. Киев считает, что российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права – похитила украинца, отказывала ему в лечении и дала тюремный срок. Об этом говорится в заявлении МИДа.

Украинские дипломаты считают, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека, в том числе право на справедливый суд и право на жизнь. Вследствие полученных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы. Павел Гриб требует постоянного высококвалифицированного надзора врачей, регулярного проведения комплексного медицинского обследования и пребывания в специализированном медицинском учреждении.

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию с целью прекращения грубого нарушения прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. На приговор отреагировал и глава МИД Украины Павел Климкин.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег Россия, мид, приговор, гриб

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