МИД Украины требует от России назвать дату и место освобождения моряков

В Украине заявляют, что готовы забрать в РФ и вернуть на родину украинских моряков

Елена Зеркаль выступает в Морском трибунале / Фото: @MelnykAndrij.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что украинское внешнеполитическое ведомство требует от Российской Федерации назвать дату и место освобождения захваченных Россией 24-х украинских моряков и трех судов.

Об этом Зеркаль сообщила в эфире "Радио НВ".

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту к Российской Федерации. Сегодня она пойдет российскому министерству иностранных дел, в которой мы спрашиваем: как мы можем забрать наши корабли, когда, где: как и когда наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", – отметила Зеркаль.

Читайте также Пленные украинские моряки не сожалеют о произошедшем в Керченском проливе – Москалькова

В этой связи дипломат заявила, что Украина в своей ноте ссылается на приказ Международного трибунала по морскому праву.

"Уже сегодня мы обращаемся к Российской Федерации с тем, что они же должны это немедленно выполнить", – отметила Зеркаль. По ее словам, Украина готова забрать моряков и суда в соответствии с решением трибунала.

Между тем, московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения.

Как известно, срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня.

Как сообщалось, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.

Напомним, суд в Киеве разрешил задержать российских офицеров, причастных к захвату украинских моряков.

Также мы сообщали о решении Морского трибунала по делу о захвате украинских моряков в Керченском проливе.





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " МИД Украины требует от России назвать дату и место освобождения моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"