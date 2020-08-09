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МИД выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Индии

9 августа, 02:49

Елена Вус Елена Вус

Минимум 20 человек погибли, более 140 получили травмы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета во время посадки в международном аэропорту города Кожикоде в Индии. Минимум 20 человек погибли, более 140 получили травмы.

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"Глубоко опечален в связи с трагической аварией, произошедшей во время посадки самолета Air India Express рейса IX1344 в индийском аэропорту Кожикоде – Каликут, которая привела к многочисленным жертвам. Мои искренние соболезнования семьям и близким жертв. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - написал написал в Twitter.

Ранее в МИД сообщили, были ли на борту украинцы.

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Рейс AXB1344 выполнялся из Дубая – на нем на родину возвращались граждане Индии, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения из-за всемирной пандемии коронавируса.

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Из-за ливня поверхность взлетно-посадочной полосы была мокрой – приземлившись, самолет проскользил до конца, упал с обрыва и раскололся на две части.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Индии

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Индия крушение самолет авиакатастрофа соболезнования МИД Украины Дмитрий Кулеба
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