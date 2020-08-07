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Крушение лайнера в Индии: СМИ узнали о 14 погибших и десятках раненых

7 августа, 19:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Стало известно, кто летел на злополучном рейсе из Дубая

В результате крушения пассажирского лайнера Air India в индийском Кожикоде погибли как минимум два человек.

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Об этом сообщает Hindustan Times.

Подтвержденные жертвы авиакатастрофы – командир экипажа Дипак Васант Сатхе и второй пилот Ахилеш Кумар. Известно, что Сатхе был опытным пилотом и ранее служил в индийских ВВС.

Всего пострадали не менее 40 человек. Потерпевших госпитализируют.

В то же время, местный портал ANI сообщает как минимум о 14 погибших и 123 пострадавших в результате случившегося.

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По информации The Hindu, количество погибших составляет 11 человек.

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Известно, что рейс IX-1344 выполнялся из Дубая – на нем на родину возвращались граждане Индии, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения из-за всемирной пандемии коронавируса.

Из-за ливня поверхность взлетно-посадочной полосы была мокрой – приземлившись, самолет проскользил до конца, упал с обрыва и раскололся на две части.

Всего на борту разбившегося лайнера Boeing-737 находились 184 пассажира и 7 членов экипажа.

Это уже не первая авиакатастрофа в Индии в этом году. В феврале в штате Гоа после учебного вылета с военно-морской базы Hansa разбился купленный у России самолет МиГ-29К.

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В том же месяце в аэропорту индийского города Ахмедабад произошел другой опасный инцидент – загорелся лайнер авиакомпании GoAir, летевший в Бангалор.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Индии

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