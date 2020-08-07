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Авиакатастрофа в Индии: снова увеличилось количество жертв

7 августа, 23:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

По предварительной информации, погибли оба пилота

Минимум 20 человек погибли, более 140 получили травмы в результате авиакатастрофы самолета в аэропорту города Кожикоде на юге Индии. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.

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Об этом сообщает Hindustan Times.

Погибли оба пилота лайнера. 15 человек получили серьезные травмы.

Спасательные операции завершены и пострадавшие получают помощь в различных больницах города. Пострадавших распределили в 13 больниц.

Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.

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Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью соотечественников.

Рейс AXB1344 выполнялся из Дубая – на нем на родину возвращались граждане Индии, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения из-за всемирной пандемии коронавируса.

Из-за ливня поверхность взлетно-посадочной полосы была мокрой – приземлившись, самолет проскользил до конца, упал с обрыва и раскололся на две части.

Видео: Reuters

Ранее в МИД сообщили, были ли на борту украинцы.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Индии

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Индия крушение самолет жертвы

Источник: Интерфакс

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