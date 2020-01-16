"Записи Гончарука": в "Слуге народа" указали на важный аспект

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sashkokorniyenko

На заседании фракции народные депутаты от "Слуги народа" не обсуждали вопрос отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко, комментируя появившиеся в СМИ записи якобы беседы Гончарука с представителями Кабмина и Нацбанка, передает "112 Украина".

Он добавил, что распространение информации о возможной отставке Гончарука можно назвать акцией против премьер-министра.

"Я думаю, что происходят реформы в стране, есть много сторон, которым они не нравятся: внутри страны, снаружи. То есть здесь искать, так сказать, заказчиков этой акции можно долго, могут быть совершенно разные – от каких-то финансово-политических групп внутри страны до внешних врагов, которых в наше время хватает, к сожалению", - сказал Александр Корниенко.

По его данным, группа депутатов хотела обсудить вопрос отставки Гончарука, но остальные нардепы их не поддержали.

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Нардеп отметил, что содержание разговоров Алексея Гончарука, которые опубликовали в интернете, касается обсуждения "неплохих вещей".

"Сам смысл (разговоров, – Ред.), он касается обсуждения, в принципе, неплохих вещей: экономической ситуации, как с ней справиться, как выйти на те показатели положительные, о которых говорило правительство, когда мы его назначали, и так далее. Они же не обсуждали там какие-то назначения за деньги или вообще какие-то взятки! Там обсуждаются какие-то экономические вещи. Это одна сторона. Другая сторона, конечно, это вопрос безопасности, он нас очень волнует. Я думаю, что этим вопросом мы займемся, потому что не исключено, что эти записи делали люди не изнутри страны, а где-то извне, и в условиях войны тогда ситуация относительно защиты безопасности от прослушивания топ-чиновников, она достаточно острая", - сказал Александр Корниенко.

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Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кабинете, где предположительно были сделаны записи переговоров премьер-министра Алексея Гончарука, обсуждаются вопросы национальной безопасности, являющиеся государственной тайной. По словам главы фракции, этот вопрос нужно поднимать и каким-то образом расследовать.

Арахамия прокомментировал скандал с записями

Также Арахамия сообщил, что во фракции "Слуга народа" было проведено сигнальное голосование по вопросу отставки правительства.

Ранее, на анонимном канале появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским.

Алексей Гончарук уже прокомментировал появившейся в СМИ записи.

В Управлении государственной охраны также сделали заявление.

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