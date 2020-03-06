Министр из Генштаба: что известно о новом главе Министерства по вопросам ветеранов Сергее Бессарабе

Главой Министерства по вопросам ветеранов в правительстве Дениса Шмыгаля стал генерал-лейтенант Сергей Бессараб, который сменил на этом посту Оксану Коляду.

Командующий войсками Территориального управления "Север" (2005—2007), первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (2012—2015), заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2015—2019) Сергей Борисович Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кодаки Днепропетровской области.

Фото: Википедия

Реклама

В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М.Фрунзе, Военную академию им. М.Фрунзе в 1990 году, Национальную академию обороны Украины в 2002 году.

В разное время служил командиром отдельного комендантского взвода, адъютантом секретариата военного округа, был преподавателем военной кафедры Украинской сельскохозяйственной академии, командиром мотострелковой роты, командиром мотострелкового батальона.

В тренде Потомственный дипломат: что известно о новом министре иностранных дел Дмитрии Кулебе

Бессараб известен своим заявлением, что на момент аннексии Крыма у Украины было слишком мало войск, готовых к ведению боевых действий, а также была разбалансирована система управления войсками. По его словам, в начале войны с Россией, в украинской армии была не только проблема с военным управлением, но и недостаточный уровень укомплектованности личным составом и материально-технического обеспечения, а вооружение и военная техника находились в катастрофическом состоянии.

"Количество боеспособных подразделений в то время было крайне ограничено. Боеготовыми были только восемь батальонов, три авиационные эскадрильи и восемь кораблей с общей численностью около пяти тысяч военнослужащих", – заявил Бессараб, тогда еще заместитель начальника Генштаба ВСУ, во время заседания Верховной Рады по случаю пятой годовщины российской агрессии.

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама