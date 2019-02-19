Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов – Генштаб

Сегодня, 15:01

Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек

Фото: Сегодня
В 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов – Генштаб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bfd/e4e/5c6bfde4e554c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bfd/e4e/5c6bfde4e554c.jpg Украина Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек

На момент аннексии Крыма у Украины было слишком мало войск, готовых к ведению боевых действий, а также было разбалансирована система управления войсками. Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Бессараб во время заседания Верховной Рады по случаю пятой годовщины российской агрессии.

По его словам, в начале войны с Россией, в украинской армии была не только проблема с военным управлением, но и недостаточный уровень укомплектованности личным составом и материально-технического обеспечения, а вооружение и военная техника находились в катастрофическом состоянии.

"Количество боеспособных подразделений в то время было крайне ограничено. Боеготовыми были только восемь батальонов, три авиационные эскадрильи и восемь кораблей с общей численностью около пяти тысяч военнослужащих", – сказал Бессараб.

Читайте также

В то же время, по словам генерала, Украине удалось помешать планам России и ВСУ за очень короткое время смогли развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч личного состава сухопутного компонента.

"Тем самым мы сорвали дерзкие планы Кремля по уничтожению Украины и дали достойный отпор врагу. Все достигнуто чрезвычайно высокой ценой, поскольку путинская Россия, бывший пророссийский президент и правительство в Украине годами готовили всестороннюю агрессию против нашего государства, прежде всего, разрушая армию. Особенно остро последствия таких преступных действий негативно повлияли на состояние оборонного потенциала Украины и боеспособность наших Вооруженных сил", – подчеркнул он.

Как ранее заявлял президент Петр Порошенко, ВСУ могли еще в 2014 году освободить Донбасс, если бы не прямое вторжение России. Он назвал судьбоносным для Вооруженных сил Украины освобождение Славянска в июле 2014 года.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, война, армия, ВСУ, генерал, генштаб

Вы сейчас просматриваете новость " В 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов – Генштаб". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Кремль обречен на поражение": Порошенко рассказал о провале России в Украине

Сегодня, 13:49

Украина тактически уже выиграла войну у России, считает глава украинского государства

Керри: Полномасштабное наступление на Украину станет огромной ошибкой для России

Вчера, 17:30

Международное сообщество должно быть готово дать решительный ответ Кремлю в случае новой агрессии, говорит американский дипломат

Годовщина боев за Дебальцево: как современность стала историей

Вчера, 07:19

Экспозиция "На линии огня" музейного проекта "Украинский восток" работает с мая прошлого года и рассказывает об отваге и жертвенности патриотов Украины

Более 100 тысяч ветеранов АТО не получили трудовой стаж: стало известно о проблеме

14 февраля, 17:57

В органах власти объяснили ситуацию, с которой столкнулись участники войны на Донбассе

В России подстрелили известного актера: первые детали

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

На церемонии похорон с Децлом произошел вопиющий скандал, фото

Россия начнет вторжение в Украину: генерал рассказал когда

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

В РФ предложили вернуть Крым Украине: у страны нет будущего

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа