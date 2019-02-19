В 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов – Генштаб

Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек

Фото: Сегодня

В 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов – Генштаб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bfd/e4e/5c6bfde4e554c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bfd/e4e/5c6bfde4e554c.jpg 2019-02-19T15:01:15+02:00 Украина Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек

На момент аннексии Крыма у Украины было слишком мало войск, готовых к ведению боевых действий, а также было разбалансирована система управления войсками. Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Бессараб во время заседания Верховной Рады по случаю пятой годовщины российской агрессии.

По его словам, в начале войны с Россией, в украинской армии была не только проблема с военным управлением, но и недостаточный уровень укомплектованности личным составом и материально-технического обеспечения, а вооружение и военная техника находились в катастрофическом состоянии.

"Количество боеспособных подразделений в то время было крайне ограничено. Боеготовыми были только восемь батальонов, три авиационные эскадрильи и восемь кораблей с общей численностью около пяти тысяч военнослужащих", – сказал Бессараб.

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В то же время, по словам генерала, Украине удалось помешать планам России и ВСУ за очень короткое время смогли развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч личного состава сухопутного компонента.

"Тем самым мы сорвали дерзкие планы Кремля по уничтожению Украины и дали достойный отпор врагу. Все достигнуто чрезвычайно высокой ценой, поскольку путинская Россия, бывший пророссийский президент и правительство в Украине годами готовили всестороннюю агрессию против нашего государства, прежде всего, разрушая армию. Особенно остро последствия таких преступных действий негативно повлияли на состояние оборонного потенциала Украины и боеспособность наших Вооруженных сил", – подчеркнул он.

Как ранее заявлял президент Петр Порошенко, ВСУ могли еще в 2014 году освободить Донбасс, если бы не прямое вторжение России. Он назвал судьбоносным для Вооруженных сил Украины освобождение Славянска в июле 2014 года.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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