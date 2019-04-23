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Министр обороны Польщи сказал, чего ждет от Зеленского

Сегодня, 10:18

Польский министр рассказал об укреплении НАТО новыми союзниками

Мариуш Блащак. Фото: facebook.com/upmp.news
Мариуш Блащак. Фото: facebook.com/upmp.news.

Польские политики уже отреагировали на результаты выборов президента в Украине, а вот министр обороны Польши Мариуш Блащак рассчитывает на продолжение курса на Евросоюз и НАТО.

"Владимир Зеленский получил серьезный мандат. Надеюсь, эта поддержка будет использована для того, чтобы сблизить Украину с ЕС и НАТО. Нужно сделать все, чтобы Европа была в безопасности, а это зависит от силы НАТО", – сказал он, комментируя вопрос о возможном расширении Альянса.

Также Блащак считает, что отдельные страны должны укреплять свои оборонные возможности, как это делает сейчас Польша, в частности, добиваясь расширения американского военного присутствия на своей территории.

"Мы ведем переговоры, отдельные группы занимаются деталями. Переговоры зашли далеко", – подчеркнул он.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 10:00 23 апреля, Зеленский набирает 73,23% (13 527 512 голосов избирателей), у Порошенко – 24,45% (4 517 121). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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Тег Польша, НАТО, Зеленский, Блащак

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Источник:

ТАСС

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