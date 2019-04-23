Польские политики отреагировали на результаты выборов президента в Украине

Представители разных политических партий Польши поздравили Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: AFP

Польские политики поздравили Владимира Зеленского, который уверенно побеждает на выборах президента Украины. Свои поздравления представители польских партий обнародовали у себя на страницах в соцсетях.

Так, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына поздравил в Тwitter Зеленского и заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Польшей суверенитета, территориальной целостности и политики сближения с ЕС. Он выразил надежду, что сотрудничество с Украиной будет развиваться хорошо. Политик также поблагодарил Петра Порошенко за "пять важных лет".

Заместитель председателя комиссии Сейма по иностранным делам, член РО Роберт Тышкевич, в свою очередь, отметил, что украинское общество выбрало перемены. По его словам, Зеленский "пробудил большие надежды, но принял на себя значительные обязательства". Он пожелал ему сохранить проевропейский курс.

"На этом пути он всегда может рассчитывать на друзей из Польши", - написал Тышкевич в Twitter.

Лидер либеральной партии "Современная" Катажина Любнауэр подчеркнула, что ее политсила всегда поддерживала европейскую интеграцию Украины.

"Надеемся, что этот путь будет не только продолжен, но и ускорен", - написала она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пожелал Владимиру Зеленскому успехов в служении украинскому народу.

Отметим, согласно последним данным, обработано 99,87% протоколов, соответственно подсчитаны 18 466 652 голосов. Недействительными признаны 2,31% протоколов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов (13 523 028 избирателя). Петр Порошенко получил 24,45% голосов (4 516 240 избирателей).

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