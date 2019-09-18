Министр обороны рассказал, как на Донбассе будет происходить разведение сил

Андрей Загороднюк / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведение сил происходило с обеих сторон линии разграничения. Также министр обороны подчеркнул, что "это не отступление, а разведение".

"Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", – сказал он.

Как отметил Загороднюк, Генеральный штаб сейчас работает над планом разведения, который должен учесть все риски. Он добавил, что впоследствии этот план будет "представлен".

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"И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка будет идти объяснение, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее ... Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, существует уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала", - отметил министр обороны.

Загороднюк отметил, что военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его частью стратегии.

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"Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии, которая есть. Во-первых, это вопрос их безопасности тоже. Потому что, если разведены, то разведены по тем правилам и отслежено, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков", – сказал он.

По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13 тысяч человек.

Напомним, что в конце июня было завершено разведение сил в Станице Луганской, а 18 сентября на переговорах в Минске планируется принять соответствующее решение по Петровскому и Золотому.

На переговорах в Минске будут говорить об отводе войск на определенном участке фронта, а на встрече "Нормандской четверки" президент Владимир Зеленский может поставить вопрос о разведении сил по всей линии разграничения.

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