По словам Кравченко, на сегодня Золотое и Петровское остаются милитаризированными

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко во время брифинга с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и Постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани в районе проведения ООС.

"На Станице Луганской идут активные подготовительные работы до начала работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов. Уже расширена и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан было еще проще и комфортнее", – передает пресс-центр ООС слова генерал-лейтенанта.

Кравченко рассказал также о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

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"Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и Главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", – подчеркнул командующий ООС.

Напомним, что d конце июня было завершено разведение сил в Станице Луганской, а 18 сентября на переговорах в Минске планируется принять соответствующее решение по Петровскому и Золотому.

На переговорах в Минске будут говорить об отводе войск на определенном участке фронта, а на встрече "Нормандской четверки" президент Владимир Зеленский может поставить вопрос о разведении сил по всей линии разграничения.

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