Сербский министр назвал бандеровцев "нацистскими преступниками": Украина гневно отреагировала

В Сербии, которая уже долгое время является одним из главных европейских союзников России, а ее президент даже посетил Парад победы в Москве, министра обвинили в фальсификации и принижении роли украинского народа в борьбе с нацизмом.

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Об этом, как сообщает сербский телеканал RTV, заявили в посольстве Украины в этой стране после того, как глава Министерства инноваций и технологического развития Ненад Попович выступил против бандеровцев и их роли во Второй мировой войне.

Ранее, 23 июня, сербский министр заявил о "позорных попытках переписать историю с целью выставить сербов и русских, которые являются жертвами нацистской агрессии, агрессорами, а нацистских преступников и завоевателей – жертвами".

К последним он отнес "хорватских усташей, украинских бандеровцев и албанских баллистов". По словам Поповича, последователи этих движений хотят видеть современные Сербию и Россию "покоренными, ослабленными и разорванными на части", как 75 лет назад.

"Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательством над памятью более 8 миллионов граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны", – ответили члену правительства Сербии в украинском посольстве.

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Напомним, это это уже не первый конфликт между Киевом и Белградом. Несколько лет назад посол Украины в Сербии назвал последнюю инструментом в руках Кремля для уничтожения Европы. В ответ на это сербский министр иностранных дел обвинил украинцев в участии в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в 1991-95 годах.

Впрочем, о давней дружбе Сербии и России забывать действительно не стоит, поскольку даже когда в прошлом году спецслужбы Кремля уличили в подкупе высокопоставленных сербских чиновников, премьер-министр Александр Вучич попытался обелить президента РФ Владимира Путина.

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