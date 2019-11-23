Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Шпионский скандал с ГРУ в Сербии: президент Вучич оправдал Путина

23 ноября, 03:08

Сербский лидер не верит, что Кремль знал, как российская разведка подкупала чиновников в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил факт подкупа высокопоставленного чиновника сотрудником российского ГРУ.

Момент, когда разведчик Георгий Клебан передает деньги сербскому агенту, сняла на камеру служба безопасности.

Более того, как утверждают СМИ, только с этим шпионом из России зафиксировано 10 эпизодов, но были и другие резиденты.

Реклама

Но даже после этого в Белграде не решаются портить отношения с Москвой. Вучич объясняет это тем, что Путин как глава Кремля просто не знал о действиях Клебана. И уже планирует провести в начале декабря переговоры с президентом России.

В тренде
В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году
Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Напомним, в конце октября польские спецслужбы задержали нового подозреваемого в шпионаже в пользу России. Это уже второй такой преданный огласке случай за полтора года.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в продолжение разгоревшегося в сентябре шпионского скандала в Болгарии раскрыли российского агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию. На этом фоне болгарские власти отказались предоставить визу для въезда в страну новому военному атташе РФ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Сербия шпионаж шпион гру Александр Вучич

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробности
Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробностиЕвросоюз
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)
Небритый Зеленский и Бабиш со щетиной: как президент Украины премьера Чехии принимал (фото)Политика
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
В страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей: появились фото и видео
В страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей: появились фото и видеоЕвросоюз
Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красоты
Жертва косметолога показала последствия неудачного похода в салон красотыFun
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – Маас
России пора выполнить свои обязательства по Донбассу – МаасПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...