Шпионский скандал с ГРУ в Сербии: президент Вучич оправдал Путина

Сербский лидер не верит, что Кремль знал, как российская разведка подкупала чиновников в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил факт подкупа высокопоставленного чиновника сотрудником российского ГРУ.

Момент, когда разведчик Георгий Клебан передает деньги сербскому агенту, сняла на камеру служба безопасности.

Более того, как утверждают СМИ, только с этим шпионом из России зафиксировано 10 эпизодов, но были и другие резиденты.

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Но даже после этого в Белграде не решаются портить отношения с Москвой. Вучич объясняет это тем, что Путин как глава Кремля просто не знал о действиях Клебана. И уже планирует провести в начале декабря переговоры с президентом России.

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Напомним, в конце октября польские спецслужбы задержали нового подозреваемого в шпионаже в пользу России. Это уже второй такой преданный огласке случай за полтора года.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в продолжение разгоревшегося в сентябре шпионского скандала в Болгарии раскрыли российского агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию. На этом фоне болгарские власти отказались предоставить визу для въезда в страну новому военному атташе РФ.

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