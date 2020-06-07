Министр юстиции о законности карантина в Украине: суд решит

Малюська считает, что правительство было на грани своих полномочий

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что окончательную оценку законности введения карантина в Украине предоставит суд. Об этом пишет Радио Свобода.

Малюська объяснил, что с юридической стороны есть три аспекта: процедура введения, законность самих ограничений и сбалансированность решений.

"Есть много дискуссий по поводу того, была полностью соблюдена легальная процедура введения карантина или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть множество исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения. Это касается не только актов Кабмина, но и корпоративных решений, решений юридических лиц, других административных актов. Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта, могут повлечь за собой признание его незаконным", - отметил министр.

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Также он считает, что в этом случае правительство действовало на пределе своих полномочий.

"Мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконность. Рисковая тактика. Ни единого запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", – сказал он.

Малюська уточнил, что сбалансированность решений должен оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.

"По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы тоже чувствуем себя достаточно уверенно. Но у нас все-таки демократия, правовое государство, несмотря на любую критику. Яркий пример того, что правительство не понимает, не знает и не уверен, что решит суд. А суд может решить по-разному", – считает министр юстиции.

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Напомним, за нарушения правил карантина ввели штрафы — от 17 тыс. до 34 тыс. грн для обычных граждан, и от 34 тыс. до 170 тыс. грн для чиновников или высокопоставленных лиц. "Сегодня" писали, за что могут оштрафовать.

Украина с 1 июня перешла на третий этап выхода из карантина. В регионах, которые соответствуют трем условиям для смягчения ограничений, открыли бассейны, спортзалы, пустили межобластные железнодорожные и автомобильные перевозки.

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