Карантин в Украине был незаконным: документ Верховного суда

Верховный суд Украины собирается оспорить законность ограничений, которые были введены в стране на время карантина из-за коронавирусной эпидемии

На этом фоне ВСУ хочет обратиться в Конституционный суд страны, пишет LB.ua, ссылаясь на проект соответствующего конституционного представления.

КСУ просят оценить на соответствие Конституции решение ограничить права украинцев на предпринимательскую деятельность, мирные собрания и доступ к медицинской помощи, а также работу заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров и другие.

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В документе говорится о том, что не все ограничительные меры сопровождались "легитимной целью", что, в свою очередь, подтверждается заявления представителей власти.

Например, главный санитарный врач Украины Виктора Ляшко заявил, что закрытие парков и опрыскивание дорог имело психологическое, а не эпидемиологическое влияние.

Также Конституционный суд просят оценить решение ограничить до конца карантина оклады судей, госслужащих и представителей правоохранительных органов до 10 размера минимальных зарплат.

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Причем утверждается, что больше остальных эта инициатива задела именно судей, затронув более 5 тысяч из них и лишив 50-85% дохода.

При этом среди чиновников и правоохранителей высокие заплаты получали не больше 900 человек – им урезали 5-30% вознаграждения.

Напомним, ранее Конституционный суд уже признал неконституционным положение Бюджетного кодекса, предоставляющее Кабинету министров право урезать оклад прокуроров из-за эпидемии коронавируса.

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