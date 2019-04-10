Министры занялись пожарами в Украине и расширили "черный список" запрещенных российских товаров

Спасатели просят строже наказывать за сожжение сухостоев

Министры занялись пожарами в Украине и расширили "черный список" запрещенных российских товаров 2019-04-10T22:55:35+03:00 Политика Спасатели просят строже наказывать за сожжение сухостоев

Сегодня министры занимались пожарами, которые возникают, в частности, потому, что в Украине массово жгут прошлогоднюю траву. Как спасатели укрощают стихию и о чем просят чиновников знает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина.

Яркое багровое пламя и густой черный дым высоко поднимаются над землей – так горит сухой-камыш в заповеднике под Черкассами. Вооружившись специальными хлопушками, спасатели метр за метром пытаются сбить пламя.

Здесь выгорело восемь гектаров. Сколько животных и птиц погибло в пламени в настоящее время определяют экологи и подозревают – горело из-за поджога.

"Если горит камыш – перебрасывается на лес. Сгорают наши леса и сейчас период тишины, когда нерестится рыба, когда размножается зверь. Оно выгорает и пропадает", – сетует главный специалист Центрального округа экологической инспекции Руслан Яковенко.

Чтобы потушить огонь, спасатели с начала весны уже дважды вынуждены были поднимать в небо специальную авиацию. Пожары так им надоели, что поддержки потребовали от чиновников – просят строже наказывать за сожжение сухостоев. Это одна из главных тем, которую рассматривали на заседании правительства.

Сезон лесных пожаров еще не начался, а спасатели уже зафиксировали их в одиннадцать раз больше, чем в прошлом году за аналогичный период. И в таких пожарах погибли 16 человек.

"Отмечается значительное обострение пожарной ситуации в экосистеме, которая только ухудшается. Ежедневно до 600 пожаров. Количество пожаров 13 000 – что в 11 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году", – говорит руководитель госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Четкин.

Правительство поручило усилить контроль за особо пожароопасными участками в Украине.

Еще одна тема – помощь со стороны Кабмина семьям украинских моряков, которые сейчас в российском СИЗО. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова поблагодарила чиновников за материальную поддержку семей, которые планируют ехать в Москву на суд, который состоится уже через 5 дней.

Также сегодня правительство выделило 50 млн гривен на развитие туризма в украинских регионах. Премьер напомнил, что сейчас ровно 5 лет, как в Украине приняли решение о начале децентрализации.

Еще одно решение: правительство расширило список российских товаров, запрещенных для ввоза в Украину. Речь идет в основном об изделиях машиностроения. Это ответ на дискриминационные действия Москвы в отношении товаров из Украины.

Отметим, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

Также спасатели показали журналистам, как и чем бороться с огнем. Показали даже "всевидящее око", которое может зафиксировать возгорание на расстоянии до 25 километров.

Техника – готова, а для разведки – нововведение. На вышках камеры, которые видят малейшие очаги возгорания на расстоянии 20-25 километров. В диспетчерской сидит оператор и видит ситуацию через монитор.

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