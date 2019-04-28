"Минск-2" Зеленскому не поможет: в США рассказали, как вернуть мир на Донбасс
Новоизбранный президент хочет перезагрузить переговорный процесс, но Москва вряд ли согласиться, считает Дэвид Краймер
Будущий президент Украины Владимир Зеленский уже рассказывал, как будет строить отношения с Россией и решать вопрос мира на Донбассе, однако в США считают, что ему в этом существенно поможет усиление международного давления на Москву. Бывший помощник госсекретаря США и экс-глава правозащитной организации Freedom House, экс-аналитик "Института Маккейна", а ныне сотрудник Международного университета Флориды Дэвид Краймер считает, что "минский процесс" поможет Украине вернуть оккупированные территории, передает "Голос Америки".
Он не уверен, что "Минск-2", который хочет перезагрузить новоизбранный президент, это верный путь к урегулированию конфликта. В то же время американский эксперт считает, что Москва не согласиться допустить к переговорам еще и США с Британией.
"Я не уверен, что россияне на это согласятся. А если нет, то это, видимо, означает, что "минский процесс" не работает. В США есть замечательный переговорщик – Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента. Это ситуация, когда очевидны виновник и жертва: виновник – это путинская Россия, а жертва – Украина. Россия вторглась в Украину, а не наоборот. Поэтому надо усилить международное давление на Кремль, чтобы Россия уважала территориальную целостность и суверенитет Украины. Путин не изменит своей политики, пока не будет большего международного давления и дополнительных санкций со стороны США, Канады, ЕС. Цена и последствия для Кремля должны вырасти. Также стоит помнить, что "минский процесс" не включает Крым. А мы никогда не признаем незаконной аннексии и оккупации Крыма. Поэтому – больше давления Запада, больше поддержки Украине, чтобы она могла себя защищать, и больше единства, насколько это возможно", – сказал Краймер, который присутствовал в Украине на выборах как сопредседатель миссии наблюдателей Международного республиканского института (США).
Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров ожидает от Зеленского выполнения Минских соглашений. Хотя стоит отметить, что, в первую очередь, это Москва должна задуматься над своими обязательствами относительно выполнения договоренностей по Донбассу, прежде чем требовать этого от Киева, так как она не выполняет первые пункты "Минска" – прекращение огня, вывод войск с украинской территории.
А тем временем в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.
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