"Минск-2" Зеленскому не поможет: в США рассказали, как вернуть мир на Донбасс

Новоизбранный президент хочет перезагрузить переговорный процесс, но Москва вряд ли согласиться, считает Дэвид Краймер

Фото: facebook.com/sluga95.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский уже рассказывал, как будет строить отношения с Россией и решать вопрос мира на Донбассе, однако в США считают, что ему в этом существенно поможет усиление международного давления на Москву. Бывший помощник госсекретаря США и экс-глава правозащитной организации Freedom House, экс-аналитик "Института Маккейна", а ныне сотрудник Международного университета Флориды Дэвид Краймер считает, что "минский процесс" поможет Украине вернуть оккупированные территории, передает "Голос Америки".

Он не уверен, что "Минск-2", который хочет перезагрузить новоизбранный президент, это верный путь к урегулированию конфликта. В то же время американский эксперт считает, что Москва не согласиться допустить к переговорам еще и США с Британией.

"Я не уверен, что россияне на это согласятся. А если нет, то это, видимо, означает, что "минский процесс" не работает. В США есть замечательный переговорщик – Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента. Это ситуация, когда очевидны виновник и жертва: виновник – это путинская Россия, а жертва – Украина. Россия вторглась в Украину, а не наоборот. Поэтому надо усилить международное давление на Кремль, чтобы Россия уважала территориальную целостность и суверенитет Украины. Путин не изменит своей политики, пока не будет большего международного давления и дополнительных санкций со стороны США, Канады, ЕС. Цена и последствия для Кремля должны вырасти. Также стоит помнить, что "минский процесс" не включает Крым. А мы никогда не признаем незаконной аннексии и оккупации Крыма. Поэтому – больше давления Запада, больше поддержки Украине, чтобы она могла себя защищать, и больше единства, насколько это возможно", – сказал Краймер, который присутствовал в Украине на выборах как сопредседатель миссии наблюдателей Международного республиканского института (США).

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров ожидает от Зеленского выполнения Минских соглашений. Хотя стоит отметить, что, в первую очередь, это Москва должна задуматься над своими обязательствами относительно выполнения договоренностей по Донбассу, прежде чем требовать этого от Киева, так как она не выполняет первые пункты "Минска" – прекращение огня, вывод войск с украинской территории.

А тем временем в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

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