"Минск" не предусматривает автономию: Волкер напомнил России содержание соглашений по Донбассу

Волкер отметил необходимость установления режима устойчивого прекращения огня

Курт Волкер. Фото: Getty Images

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Минские соглашения не предусматривают автономии Донбасса, но Украине необходимо воплотить особый порядок осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

В частности, его спросили, каковы "красные линии" для США с целью продолжения поддержки Украины и сохранения санкций против РФ.

"Я думаю, что наиболее важная "красная линия" заключается в продолжении усилий по выполнению Минских соглашений", – заявил Волкер.

Он напомнил о необходимости установить режим устойчивого прекращения огня, вывести с оккупированного Донбасса российские военные силы, которые до сих пор там находятся, устранить незаконные вооруженные формирования, создать надлежащие условия безопасности для жителей Донбасса и в дальнейшем воплощать политические положения Минских соглашений.

"Этому будут противоречить дела, которые будут касаться любого признания захвата этой территории Россией или каким-то образом (признание) "независимости" территории. Автономия не является частью Минских соглашений. Частью соглашения является специальный статус (особый порядок местного управления в отдельных районах Донбасса – Ред.) , который все еще должен быть реализован, но речь не идет об автономии", – подчеркнул Волкер.

"Продолжение присутствия иностранных сил на территории Украины также будет "красной линией", – заявил Волкер.



Как сообщалось, Волкер считает ошибкой блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне. Он выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском Украина и Венгрия достигнут согласия о праве представителей венгерского национального меньшинства на образование и общение на родном языке.

Также Волкер заявил, что Украина остается приоритетом в отношениях США с Россией.

Кроме того, Волкер считает "чрезвычайно провокационным шагом" незаконное решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий Донецкой и Луганской областей.

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