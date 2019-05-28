"Минск" не предусматривает автономию: Волкер напомнил России содержание соглашений по Донбассу
Волкер отметил необходимость установления режима устойчивого прекращения огня
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Минские соглашения не предусматривают автономии Донбасса, но Украине необходимо воплотить особый порядок осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.
В частности, его спросили, каковы "красные линии" для США с целью продолжения поддержки Украины и сохранения санкций против РФ.
"Я думаю, что наиболее важная "красная линия" заключается в продолжении усилий по выполнению Минских соглашений", – заявил Волкер.
Он напомнил о необходимости установить режим устойчивого прекращения огня, вывести с оккупированного Донбасса российские военные силы, которые до сих пор там находятся, устранить незаконные вооруженные формирования, создать надлежащие условия безопасности для жителей Донбасса и в дальнейшем воплощать политические положения Минских соглашений.
"Этому будут противоречить дела, которые будут касаться любого признания захвата этой территории Россией или каким-то образом (признание) "независимости" территории. Автономия не является частью Минских соглашений. Частью соглашения является специальный статус (особый порядок местного управления в отдельных районах Донбасса – Ред.) , который все еще должен быть реализован, но речь не идет об автономии", – подчеркнул Волкер.
"Продолжение присутствия иностранных сил на территории Украины также будет "красной линией", – заявил Волкер.
Как сообщалось, Волкер считает ошибкой блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне. Он выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском Украина и Венгрия достигнут согласия о праве представителей венгерского национального меньшинства на образование и общение на родном языке.
Также Волкер заявил, что Украина остается приоритетом в отношениях США с Россией.
Кроме того, Волкер считает "чрезвычайно провокационным шагом" незаконное решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий Донецкой и Луганской областей.
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