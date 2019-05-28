Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Минск" не предусматривает автономию: Волкер напомнил России содержание соглашений по Донбассу

28 мая, 20:06

Волкер отметил необходимость установления режима устойчивого прекращения огня

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: Getty Images

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Минские соглашения не предусматривают автономии Донбасса, но Украине необходимо воплотить особый порядок осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

В частности, его спросили, каковы "красные линии" для США с целью продолжения поддержки Украины и сохранения санкций против РФ.

"Я думаю, что наиболее важная "красная линия" заключается в продолжении усилий по выполнению Минских соглашений", – заявил Волкер.

Он напомнил о необходимости установить режим устойчивого прекращения огня, вывести с оккупированного Донбасса российские военные силы, которые до сих пор там находятся, устранить незаконные вооруженные формирования, создать надлежащие условия безопасности для жителей Донбасса и в дальнейшем воплощать политические положения Минских соглашений.

"Этому будут противоречить дела, которые будут касаться любого признания захвата этой территории Россией или каким-то образом (признание) "независимости" территории. Автономия не является частью Минских соглашений. Частью соглашения является специальный статус (особый порядок местного управления в отдельных районах Донбасса – Ред.) , который все еще должен быть реализован, но речь не идет об автономии", – подчеркнул Волкер.

"Продолжение присутствия иностранных сил на территории Украины также будет "красной линией", – заявил Волкер.

Как сообщалось, Волкер считает ошибкой блокирование Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне. Он выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском Украина и Венгрия достигнут согласия о праве представителей венгерского национального меньшинства на образование и общение на родном языке.

Также Волкер заявил, что Украина остается приоритетом в отношениях США с Россией. 

Кроме того, Волкер считает "чрезвычайно провокационным шагом" незаконное решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий Донецкой и Луганской областей. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег российские военные, минские соглашения, Госдепартамент США, Волкер, Курт Волкер

Вы сейчас просматриваете новость " "Минск" не предусматривает автономию: Волкер напомнил России содержание соглашений по Донбассу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блокирование Венгрией сотрудничества Украины и НАТО : Волкер сделал заявление

Сегодня, 19:53

В Вашингтоне надеются, что при президенте Владимире Зеленском Украина и Венгрия достигнут компромисса

Отношения США и России будет определять украинский вопрос – Волкер

Сегодня, 19:33

Соединенные Штаты будут и впредь поставлять вооружения Украине

Волкер рассказал, когда может состояться встреча в Нормандском формате

Сегодня, 18:16

Для встречи необходимо согласие не только со стороны Украины, но и со стороны России, отметил американский дипломат

США назвали "чрезвычайно провокационным" указ Путина о паспортизации Донбасса

Сегодня, 17:55

Российские паспорта жителей Донбасса окажутся "в бане", как и крымские

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Нардепа расстреляли на глазах у всех: что произошло

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь