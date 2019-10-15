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Минские соглашения опасны для Украины: политолог указал на странный парадокс

15 октября, 05:17

Документ может привести к печальным для Украины последствиям, но и без него тоже нельзя, отметил Окара

/ Фото: Getty Images

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Минские соглашения – это документ, который опасен для Украины в случае выполнения Киевом своей части обязательств, но и без него будет плохо – западные санкции именно на нем и держатся. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" известный политолог Андрей Окара

Эксперт назвал главный парадокс Минских соглашений.

"На мой взгляд, во-первых, в Минских договоренностях заложено ограничение украинского суверенитета. Исполнение Минских договоренностей Украиной может привести к фатальным результатам, но Минские договоренности – это единственное, что могут держать в руках западные политики, чем они могут обусловить санкции против российской экономики. Они говорят: есть вот договоренности, мы делаем санкции. При этом мы понимаем, что санкции ведут к потерям не только для России, но и для экономик стран Евросоюза", – сказал Окара.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью: "Никто границу передавать не будет": политолог Андрей Окара о планах России по Донбассу.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он считает "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

Ранее у Меркель рассказали, когда Минские соглашения будут считаться выполненными. По мнению правительства Германии, соглашения по Донбассу остаются дорожной картой для политического решения ситуации.

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санкции минские соглашения Окара

Источник: Сегодня

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