"Никто границу передавать не будет": политолог Андрей Окара о планах России по Донбассу

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О том, почему возникают разные интерпретации "формулы Штайнмайера" в Украине, как Владимир Путин может использовать неопытность команды Владимира Зеленского и какие его главные цели, в интервью сайту "Сегодня" рассказал известный политолог Андрей Окара.

Андрей Окара. Фото: facebook.com/julia.sineokaya

- Украина фактически согласилась на имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Одни критикуют это, другие говорят, что это движение к прекращению кровопролития. Как это все понять?

- Мы сталкиваемся с политикой нового типа, которая является частью постмодерности. Все, что связано с Украиной, украино-русскими, украино-русско-европейско-американскими отношениями за последние пять лет проходит в рамках постмодерновой парадигмы. Мы видим феномен гибридной войны, когда есть боевые действия, а юридически это не считается войной. Это ни плохо, ни хорошо, я не хочу давать качественных оценок, просто нынешние реалии другого типа, нежели это было ранее. В "формуле Штайнмайера" мы видим феномен этой гибридной политики, поэтому сложно определить, что же это такое. Вот какой юридический статус всех тех реалий, которые мы называем "формулой Штайнмайера"? И какой статус Минских договоренностей? Поэтому столько разных интерпретаций.

- А что думаете лично вы?

- На мой взгляд, во-первых, в Минских договоренностях заложено ограничение украинского суверенитета. Исполнение Минских договоренностей Украиной может привести к фатальным результатам, но Минские договоренности – это единственное, что могут держать в руках западные политики, чем они могут обусловить санкции против российской экономики. Они говорят: есть вот договоренности, мы делаем санкции. При этом мы понимаем, что санкции ведут к потерям не только для России, но и для экономик стран Евросоюза.

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Во-вторых, "формула Штайнмайера" привела к серьезному расколу в украинском обществе. Мы видим, что два главных вызова для команды Зеленского – проблема земли и проблема "формулы Штайнмайера". Насколько эффективно они вырулят эти вопросы, от этого зависит их политическая судьба. Для Украины сложность в том, что любой вариант может ухудшать политическую реальность.

- Как?

- Например, Майдан против "формулы Штайнмайера" может привести к фатальным последствиям для украинской государственности как таковой. Потому что мы видим, что ситуация не управляется ни одной политической средой Украины: команда Зеленского и условные "суровые люди войны" – они не так субъекты, как две разные среды, которые не могут претендовать на то, что они могут предложить полноценный выход или формат удерживания ситуации. При этом внешние факторы давления на Украину остаются. Никто не даст гарантий, что военные действия на Донбассе не развернутся с новой силой в любой момент. Тем более, что мы видим, как на Западе произошел некоторый регресс, уменьшение уровня международной поддержки Украины. Теперь не очень понятно, зачем Зеленский пытается добиться встречи в "Нормандском формате" и его расширения.

- А какие могут быть мотивы?

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- Если Зеленский думает, что он будет вместе с европейскими партнерами против Путина, то на самом деле все идет к тому, что он там будет один против всех. Немцы, французы и русские – политики, за которыми стоят мощные дипломатические службы, мощная традиция влияния на международные отношения, мощные think tank (аналитические центры). А за Зеленским продюсеры "95-го квартала". Они хорошие люди, но это несопоставимые силы. Поэтому я не понимаю, зачем ему так торопиться, почему он ставит перед собой цель мира любой ценой и как можно быстрее? Ситуация на Донбассе сейчас – это не самый плохой вариант реальности из того, что было и могло бы быть. Замороженный конфликт, который может играть в любую сторону в зависимости от глобальных изменений, изменений в Украине, России и мире. Тут плохое можно поменять на еще хуже.

- Например.

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- Понятно, что никто границу передавать не будет. Даже если Украина что-то выполнит, будут выдвигаться другие условия. Скажем, передаем границу, но контролировать ее должны пограничники из Донецкой и Луганской областей. Где-то так будут "впихивать Донбасс" в Украину. Это приведет только к ухудшению ситуации для Украины.

- А для России?

- Для России, вернее для Кремля, это только одна из игр, которые они ведут в мире. Если ситуация на Донбассе изменится не в пользу Кремля, что сейчас не просматривается, будет досадная неприятность, будет сужено поле игры.

Для жителей ОРДЛО все это – очень грустно. Их перспектива печальна. Полноценного восстановления украинских институций не происходит, но Украина может вкладывать туда деньги налогоплательщиков, а политически влиять на это процентов на 30. А остальные акции будут у Кремля. Это политика Кремля, сейчас эта политика получается чуть лучше.

- Что Путин может выжать из желания Зеленского с ним встретиться?

- У Кремля несколько целей. Первое: уменьшение негативного имиджа на Западе. Второе: уменьшение санкций и возобновление экономических связей с Евросоюзом. Третье: ситуация с "Боингом". В этой игре все понимают, что случилось с "Боингом". Задача Кремля в том, чтобы уменьшить негативные последствия, создать компромиссный вариант решения ситуация по "Боингу", уменьшить санкционный негатив, связанный с "Боингом". Чтобы не говорили: "России сбила Боинг" – уйти от этой формулировки к более размытой, не такой трагичной.

Напомним, о формуле Штайнмайера Владимир Зеленский говорил во время своего пресс-марафона.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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